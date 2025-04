O humorista Tirulipa, filho do também comediante Tiririca, recorda relação conturbada com o pai e afirma que conviveu com ele só até os três anos

O humorista Tirulipa decidiu recordar a relação conturbada que teve com o pai, o também comediante Tiririca, na infância. Em entrevista ao Brunet Cast, o famoso narrou o afastamento e, depois, o perdão ao pai pelo abandono.

"A gente ficou junto até os três anos. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha três anos. Quando ela se separou, eu voltei para a casa da minha avó. Cresci ouvindo falar que meu pai era um palhaço de circo. E todo circo que chegava na cidade, eu corria para ver se era o meu pai que tinha chegado", começou.

Ele conta que o encontro entre os dois aconteceu quando Tirulipa tinha apenas sete anos, quando o circo do pai chegou em sua cidade. "Me encantei por aquele palhaço. E ali já estava na minha cabeça que eu queria ser palhaço igual a ele".

Tentativa de encontro com o pai

Quando Tiririca saiu do camarim, sem a peruca que usada no circo, junto com uma mulher, a tia que acompanhava Tirulipa informou a ele que o menino queria conhecer o pai. Nesse momento, a mulher que estava com Tiririca respondeu que ele só tinha uma filha.

"Me colocaram para fora. Fui para casa chorando. Três horas da manhã, esse cabeludo bate na porta, me pega na rede e diz: 'você é meu filho. Não pude dizer que era seu pai por causa da minha mulher...'. Meu pai pediu para voltar com a minha mãe, e ela não quis e mandou ele ir embora. Aí chegou a mulher dele, foi aquela confusão, briga, quebra-pau. E de lá para cá, não nos vimos mais".

A reaproximação só aconteceu dez anos depois, quando Tiririca se tornou um fenômeno nacional com o hit Florentina. Apesar disso, a relação entre os dois seguiu marcada por desencontros.

"Ele viajava muito, cada mês estava numa cidade diferente com o circo. Quando se separou da minha mãe, teve outra mulher, depois outra mulher, outra mulher... Somos seis filhos, e cada mãe é uma. As mães são espalhadas. Eu e meus outros irmãos nos perguntávamos o motivo desse tal abandono dele. Meu pai tinha a versão dele, minha mãe a versão dela...", relatou.

O afastamento entre os dois se aprofundou quando Tirulippa levou a história à mídia: "Ficamos um tempo brigados. Ele estava chateado comigo porque eu fui para a mídia falar dele, e a gente ficou arranhado. Fiquei um ano e pouco sem falar com o meu pai".

Perdão

Tirulipa afirma que só foi entender a paternidade com a espiritualidade, após fazer um retiro espiritual e conseguir, enfim, perdoar o pai.

"Nesse retiro eu entendi o porquê que meu pai era esse cara de tantas mulheres, com filhos com cada mulher, e distante, e entendi também como a pessoa vai dar o que ele nunca teve. O meu pai não conhece o pai dele até hoje. Minha avó sempre escondeu quem era o pai dele. O pai dele morreu e ele não conheceu. O padrasto dele batia na mãe e espancava ele... Com 15 anos, ele já sustentava a família com o circo. Quando eu comecei a ver a vida do meu pai, eu comecei a entender e ali eu perdoei de fato e disse: 'pai, está tudo certo: como o senhor pode dar o que nunca teve'".

Leia também: Tiririca conta segredos da relação com o filho Tirullipa e prestigia espetáculo: ‘Impressionado’