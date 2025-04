BBB 25: Daniele Hypolito revela como conheceu o marido: 'Aquele é bonitinho'

A ginasta Daniele Hypólito, em conversa com a atriz Vitória Strada, conta detalhes sobre o início do relacionamento com o dançarino Fábio Castro

Na tarde desta terça-feira, 1, Daniele Hypolito teve uma conversa com a atriz Vitória Strada à beira da piscina da casa do BBB 25. As participantes do grupo Camarote discutiram a relação de Daniele com seu irmão, Diego Hypolito. Após esse papo, as duas continuaram a conversa e falaram sobre como a ginasta conheceu seu marido, Fábio Castro, com quem está casada há 11 anos.

Daniele detalha que ela e Fábio se conheceram em uma festa de funk em Curitiba. "Quando eu estava treinando em Curitiba. A gente teve dois momentos que se encontrou que cada um estava em um momento. No momento que eu vi ele de longe, que eu até falei para o melhor amigo lá de Curitiba: 'aquele bailarino é bonitinho'" , inicia.

"Você sabia quem ele era?", questiona a artista. A sister conta que, nesse primeiro encontro, não fazia ideia de quem fosse Fábio.

"Eu fiquei ali atrás do papo e toda vez que ele me via, ficava ali dançando comigo. Só que ele estava em outro momento na primeira vez que eu vi ele, ele estava ficando com uma pessoa. Eu nunca fui de chegar e falar alguma coisa direto para a pessoa, só comentei com o meu melhor amigo", contou a ginasta.

"Alguns meses depois teve uma festa sertaneja, só que nessa festa sertaneja as únicas atrações que não eram do sertanejo, era a Ivete Sangalo e o Buchecha. Dessa vez, eu estava acompanhada de uma pessoa, em outro momento. (...) Dessa vez, eu não tinha lembrado dele, entrava e cumprimentava. Isso eu só falei anos depois que a gente já estava juntos”, continuou.

Ela ainda revela que o cantor a convidou para subir ao palco e dançar. "Dancei a música lá, quando a gente desceu. Eu falei 'anotado meu telefone porque não que o patrão de vocês não conheça, mas é mais fácil vocês lembrarem que eu estou morando aqui para quando tiver show de vocês, me avisarem'".

"Mandou para quem?", perguntou a gaúcha. A sister, então, conta que deu seu número de telefone para o Fábio.

"Que desculpinha", comenta a atriz rindo. "Passei o telefone para ele e um tempo depois já não estava mais com ninguém", acrescentou.

