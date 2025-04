Macaulay Culkin revela que não fala com o pai: 'Ele era o pior'

O ator americano Macaulay Culkin abre o jogo sobre sua relação com o pai e conta como está a situação atualmente; saiba detalhes!

O ator americano Macaulay Culkin, conhecido por interpretar Kevin McCallister em Esqueceram de Mim, revelou que não conversa com seu pai, Kit Culkin, de 80 anos, há 30 anos. O artista detalhou a atual relação com a figura paterna em sua vida e na de seus irmãos.

O ator compartilhou, durante sua participação no podcast Sibling Revelry, detalhes da relação complicada que teve com o pai durante sua infância. "Uma das minhas primeiras lembranças sobre ele é pensar: 'Quando eu crescer, não serei assim com meus filhos'. Agora que tenho meus próprios filhos, é como se isso viesse à tona".

Além de Macaulay não manter contato com o pai, seus irmãos também optaram por não se comunicar com ele."Ele é um homem que teve sete filhos, agora tem quatro netos e nenhum deles quer nada com ele", explicou o ator, que é irmão de Kieran Culkin, de 42 anos, premiado com o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2025.

O artista revelou que impediu seu pai de procurá-lo durante a adolescência."Ele era simplesmente o pior. Eu disse ao meu advogado: 'Eu desafio o juiz a me colocar na cadeia por não querer visitar meu pai abusivo. Na verdade, eu vou dobrar a aposta: eu o desafio duas vezes a prender o garoto mais famoso do mundo".

Confira o trecho que Macaulay Culkin fala sobre a relação com o pai:

Por onde anda Macaulay Culkin?

Macaulay Culkin, de 44 anos, é o protagonista de Esqueceram de Mim. O ator deixou a carreira de ator aos 14 anos e, de acordo com informações do jornal Los Angeles Times em 1995.

Ele voltou aos holofotes ao ser homenageado com uma estrela na calçada da fama em 2023. Durante a cerimônia, o famoso se emocionou ao reencontrar Catherine O'Hara, que interpretou a sua mãe no filme.

