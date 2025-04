Em post de aniversário, Xuxa revela que Ana Maria Braga era a 'única' amiga de sua mãe

A apresentadora Xuxa Meneghel homenageia a amiga, a apresentadora Ana Maria Braga, que completou 76 anos, nesta terça-feira, 1

Semana passada, a apresentadora Xuxa Meneghel completou 62 anos e ganhou uma homenagem no programa de Ana Maria Braga, na TV Globo. Já nesta terça-feira, 1, a titular do programa Mais Você completa 76 anos e recebeu uma declaração da Rainha dos Baixinhos no Instagram.

Para homenagear a amiga, a mãe de Sasha publicou um vídeo em seu perfil na rede em que mostra a sua participação no programa e fez um relato sincero. Na legenda da publicação, Xuxa revela que Ana Maria era considerada a única amiga de sua mãe, Alda, que morreu em 2018.

“Aninha, você é uma linda descoberta na minha vida, que vem através da minha mãe, que tinha você como ‘única’ amiga. Obrigada por você existir nas nossas vidas. E que você seja super feliz sempre, na sua união, no seu trabalho, em toda sua vida. Celebre cada momento com esse sorriso lindo. Parabéns! Te adoro”, escreveu. “Minha linda, te amo”, respondeu Ana Maria.

Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Ana Maria Braga ganha surpresa do noivo

Em seu aniversário de 76 anos nesta terça-feira, 1, a aresentadora Ana Maria Braga ganhou uma série de homenagens durante o programa Mais Você, da TV Globo. Dentre as surpresas, ela foi presenteada com flores do companheiro, o ex-diretor Fábio Arruda.

Durante o programa, ela mostrou uma mesa repleta de flores e contou sobre os remetentes. "Aqui tem flores de todos os meus amores: a minha produção, que carinhosamente me mandou um super buquê; os nossos chefes, tanto o Amaury quanto o Mariano; o Fábio – não sei se vocês conhecem –, o Fabio Caniatto [intérprete do personagem Louro Mané]", declarou. Confira!

