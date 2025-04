BBB 25: Renata detona rival: 'Colhendo os frutos dos alvos que ele plantou'

Em conversa com Vilma, Renata analisou o comportamento de um adversário e afirmou que o brother 'ficou se fazendo de vítima'

Na tarde desta terça-feira, 1º, na área externa da casa, Renataconversou com Vilma sobre o jogo e aproveitou para expor sua opinião em relação aos posicionamentos de Vinícius no BBB 25.

"Agora ele está querendo mirar todas as armas em mim", analisou a cearense, que recordou quer antes os alvos do baiano era Maike e Eva, a última eliminada do reality show. "Ele veio, mirou todas as armas no Maike, aí mira todas as armas em você, depois mirou todas as armas na Eva", comentou.

"Aí quando as armas viraram para ele, ele está só colhendo os frutos dos alvos que ele plantou", ressaltou a bailarina, comentando sobre o fato de Vinícius ter reclamado de ter sido alvos de votos e depois ter sido escolhido para a dinâmica Barrado no Baile.

"Ele ficou se fazendo de vítima. A gente, quando é alvo, a gente faz o quê? Engole e vai", disparou Renata. "Ele cobra do outro e faz o que ele está cobrando", comentou Vilma. "Hipócrita. Por isso o Maike ontem ficou falando que ele é hipócrita", completou a bailarina.

Renata se irrita com brincadeira de João Pedro

O brother João Pedro irritou a sister Renata com uma brincadeira na manhã desta terça-feira, 1, no BBB 25, da Globo. Os confinados foram avisados que teriam um evento em instantes e, no Quarto Nordeste, a bailarina questionou se eles precisariam usar "roupas leves e tênis". O salva-vidas de rodeios, então, fez uma brincadeira a imitando.

Renata, contudo, não gostou das palavras proferidas pelo brother. "Tá vendo? Isso é uma brincadeira ofensiva", retrucou a cearense. "Me dá um abraço, por favor", pediu João Pedro, mas ela negou. "Não, isso é o tipo de brincadeira que eu não gosto", devolveu. Saiba mais!

