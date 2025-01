BBB 25: Delma analisa brother e dispara: 'Querendo fazer um jogo de vítima'

Em conversa com Guilherme, Eva e Renato, dona Delma deu sua opinião sincera ao analisar o comportamento de um participante do BBB 25

Delma conversou com Guilherme e a dupla Eva e Renata sobre o jogo no BBB 25 e desabafou sobre uma situação envolvendo Edilberto. Ela acha que o circense está afastado após ter indicado ela e o genro no Contragolpe do Big Fone, e após.

"Estou falando do Edy, que está afastado. Ele que se afastou. Ontem todo mundo conversando ali em cima, ele ficava perdidinho. Não sei se é o jeito dele, como é. Ou se está querendo fazer um jogo de vítima para o povo ficar aí, com pena. Cada cabeça é complicada demais", analisou a sister.

Após ouvir a sogra, Guilherme voltou a comentar que ela acordou jogadora e a dona de casa, então, surpreendeu com a resposta. "Eu odeio traição. Não gosto de ser desafiada", disparou.

Mais cedo, Delma falou sobre votar sem remorso em Gracyanne Barbosa e Giovanna para o paredão. "Gracy também... Quando vou votar nela, voto sem remorso. [...] Nunca vou ser prioridade dela, nem terceiro lugar, nem quarto. [...] No outro quarto também temos aliados, que é Camilla e Thamiris. Mas não somos prioridade delas, nem primeiro e segundo. [...] A gente tem que rever mais esse jogo. Prestar mais atenção", afirmou.

Vale lembrar que Edilberto e Raissa, Diego e Daniele Hypolito e Vitória Strada e Mateus estão no paredão e disputam a preferência do público para seguirem no reality.

Guilherme e Edi brigam após o paredão

O clima ficou tenso entre Guilherme e Edilberto após a formação do segundo paredão do BBB 25, da Globo, na madrugada desta segunda-feira, 25. Ao ir tomar banho, o genro de Delma discutiu com o pai de Raissa por causa da justificativa do brother na hora de pedir para ficar no jogo.

Guilherme disse que ficou magoado quando Edilberto e Raissa puxaram a dupla dele para o paredão no contragolpe. "Me doeu, porque, em uma lista de prioridades, vocês não seriam minha prioridade de votação. Ela [Delma] não, ela queria votar e eu estava batendo o pé: 'Eu não quero votar neles dois'. Quando for no ao vivo e vocês forem dizer que estão sendo perseguidos. Vamos dar nome aos bois! É melhor dizer quem é quem. Em festa, eu chego lá; na piscina, eu chego junto", afirmou. Saiba mais!

