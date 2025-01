BBB 25: Guilherme e Edi brigam após o paredão: ‘Carapuça serviu?’

O clima ficou tenso entre Guilherme e Edilberto após a formação do segundo paredão do BBB 25. Saiba o que aconteceu na briga deles

O clima ficou tenso entre Guilherme e Edilberto após a formação do segundo paredão do BBB 25, da Globo, na madrugada desta segunda-feira, 25. Ao ir tomar banho, o genro de Delma discutiu com o pai de Raissa por causa da justificativa do brother na hora de pedir para ficar no jogo.

Guilherme disse que ficou magoado quando Edilberto e Raissa puxaram a dupla dele para o paredão no contragolpe. "Me doeu, porque, em uma lista de prioridades, vocês não seriam minha prioridade de votação. Ela [Delma] não, ela queria votar e eu estava batendo o pé: 'Eu não quero votar neles dois'. Quando for no ao vivo e vocês forem dizer que estão sendo perseguidos. Vamos dar nome aos bois! É melhor dizer quem é quem. Em festa, eu chego lá; na piscina, eu chego junto", afirmou.

Edilberto diz que puxou a dupla porque não tinha outra opção, mas Guilherme disse que ficou magoado com o termo ‘perseguição’ na hora da defesa. Assim, o palhaço alfinetou: "A carapuça serviu para você?".

Guilherme rebateu: "Perseguição é quando a gente está por uma grande maioria. Você listou duas duplas aqui: Vinicius e Aline, Mateus e Vitória. Isso, para mim, não é perseguição. Você caracteriza isso como perseguição?". Porém, Edi discordou: "Se está todo mundo conversando para votar em mim, como não é perseguição? Como não, se eu acabei de voltar de um Paredão? Não é perseguição de pessoas, cara. É perseguição no jogo".

Por fim, Guilherme disse: "Se você, Aline e Vini têm um embate, 'tu' queria que eles vetassem quem da prova? Então não é perseguição, é um jogo".

Saiba como foi a formação do segundo paredão:

As duplas Vitória e Mateus, Diego e Daniele e Raissa e Edilberto disputam o segundo paredão do BBB 25, da Globo, e uma delas será eliminada na próxima terça-feira, 28. A noite de formação de paredão começou com o toque do Big Fone, que foi atendido por Camilla. Ela e Thamiris ficaram imunes e indicaram a dupla Edilberto e Raissa para o paredão. Logo depois, os anjos Diego e Daniele Hypolito deram a imunidade para a dupla Aline e Vinicius.

Então, os líderes Diogo e Vilma indicaram Vitória e Mateus. Na sequência, os participantes fizeram a votação da casa no confessionário e aconteceu um empate entre as duplas Diego e Daniele e Renata e Eva. Os líderes Diogo e Vilma desempataram e indicaram Diego e Daniele.

Logo depois, Edilberto e Raissa, que foram emparedados pelo Big Fone, tiveram o direto ao Contragolpe e puxaram Delma e Guilherme para o paredão.

Por fim, as duplas Diego e Daniele, Edilberto e Raissa e Guilherme e Delma realizaram a prova Bate e Volta. A prova foi de sorte e a dupla Edilberto e Raissa escapou do paredão.