BBB 25: Delma abre o jogo sobre votar em dupla: 'Nunca vou ser prioridade'

Em conversa no Quarto Anos 50, Delma afirmou que vota em uma dupla 'sem remorso', por acreditar que não é prioridade no jogo

Antes de lavantar da cama na manhã desta terça-feira, 28, Delma conversou com Guilherme no Quarto Anos 50 sobre os votos que já deu para a dupla Gracyanne Barbosa e Giovanna nas formações dos paredões do BBB 25.

Durante o papo, a dona de casa deixou claro que vota nas irmãs 'sem remorso'. "Gracy também... Quando vou votar nela, voto sem remorso. [...] Nunca vou ser prioridade dela, nem terceiro lugar, nem quarto. [...] No outro quarto também temos aliados, que é Camilla e Thamiris. Mas não somos prioridade delas, nem primeiro e segundo. [...] A gente tem que rever mais esse jogo. Prestar mais atenção", afirmou ela.

"Acordou jogadora", brinca Guilherme, que depois afirma ter gostado dos comentários da sogra e também falou sobre a escolha de outros participantes. "Eu achei de boa o que eles fizeram. O pessoal daquele quarto já diz que ele não se comunica tanto com o pessoal de lá", falou. Eva, que também está no quarto, entra na conversa. "O quarto votou nele. Por isso ele não levou ninguém para o [Apê do] Líder", disse ela.

Delma emociona Daniele com incentivo

A ginasta Daniele Hypolito chorou ao ser excluída por Camilla de uma roda de conversas no BBB 25, da Globo. Ela se afastou e chorou com o momento de tensão. Então, Delma deu o seu apoio para a atleta e fez questão de elogiar a atitude dela de apoiar um projeto social fora do confinamento.

Na conversa, Daniele desabafou ao falar que ninguém quer ouvir sobre a vida dela fora do reality show. "A gente sabe que ninguém quer saber a história de ninguém de verdade aqui. E as pessoas que são de coração mesmo, porque a senhora é mais vivida. Quando a gente estava conversando na piscina, a gente sente quando é de verdade e de coração", afirmou. Então, Delma disse para Daniele pensar na importância dela para incentivar os sonhos das crianças com seu exemplo e com o projeto social que apoia. Confira o papo completo!

