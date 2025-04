BBB 25: Com Deborah Secco na casa, brothers se emocionam ao celebrar 60 anos de TV Globo

Em celebração aos 60 anos de TV Globo, Deborah Secco marcou presença na casa do BBB 25 e emocionou os brothers com dinâmica

Em comemoração aos 60 anos da TV Globo, o BBB 25 preparou uma ação especial para os participantes nesta quinta-feira, 3. Na sala da casa, os brothers e sisters receberam camisetas personalizadas antes de serem chamados para a área externa, onde foram surpreendidos pela presença de Deborah Secco no gramado.

Recebida com abraços, a atriz logo explicou o que estava fazendo na casa. "Eu estou acompanhando vocês", ressaltou. "A TV Globo está comemorando 60 anos. Eu recebi uma missão muito especial hoje, eu vim aqui para a gente dar início às comemorações", disse Deborah na sequência.

Fã declarada do reality e com uma longa trajetória na emissora, Deborah conduziu os confinados em dinâmicas especiais para celebrar a data. Entre as atividades, um jogo da memória com bordões icônicos da TV brasileira e um quiz sobre momentos marcantes da teledramaturgia.

Ela chegou! 🥳 Olhem a reação dos brothers ao encontrarem a Deborah Secco no gramado 🤩 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/aaViiaEUax — Big Brother Brasil (@bbb) April 3, 2025

Emoção

Ainda durante a dinâmica, os participantes do BBB 25 assistiram a um vídeo especial em homenagem à data comemorativa. O momento emocionou Daniele Hypolito, Vinícius e Diego Hypolito, que não seguraram as lágrimas. Além disso, Deborah Secco incentivou os brothers a compartilharem histórias que eles têm com a TV Globo.

"Amanhã faz exatos 21 anos que, aqui na Globo, eu ganhei a minha primeira medalha, a mais importante que eu tive, que foi meu primeiro ouro em Copa do Mundo, sendo primeiro medalhista", relembrou o ginasta. "Eu estava assistindo!", disse a atriz.

Na sequência, Vinícius também compartilhou sua maior lembrança. "Todo mundo a gente sempre assistia Domingão do Faustão e desde criança eu sempre gostei muito de Arquivo Confidencial. E eu falava aos meus pais que um dia eu estaria aqui na Globo sem saber quando seria esse dia, mas eu já acreditava dentro de mim que estaria aqui e hoje saber que eu estou aqui é mais do que incrível, é mágico demais", declarou o promotor de eventos.

"O próprio Big Brother mesmo, eu sempre acompanhei e sempre sonhei estar aqui. Sempre foi um dos meus maiores sonhos estar aqui e sempre acompanhava, acompanhava. Hoje estar aqui é essa realização também", acrescentou Guilherme.

Ainda durante a conversa, Deborah Secco quis saber se alguém tinha histórias com novelas. "Novela foi o que me deu a chance de começar minha carreira aqui, então sempre vai ser o que eu mais amo fazer na vida. A Globo me deu oportunidade na minha carreira", ressaltou Vitória Strada.

"Como telespectadora, eu consigo lembrar de várias fases da vida que eu assisti programações específicas da Globo, de TV Globinho até novelas que na época da faculdade todo mundo parava para assistir na cantina", disse Renata.

Leia também:Quem é Dudu Borges? Conheça o novo namorado de Deborah Secco