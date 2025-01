BBB 25: Eva e Renata conversam sobre paredão: 'É a nossa dupla de voto'

Imunes após vencerem a primeira prova do BBB 25, Eva e Renata conversaram sobre qual dupla vão votar no primeiro paredão

Na manhã desta quarta-feira, 15, enquanto aguardavam para fazer o Raio-X, Eva e Renata conversaram sobre o jogo e debateram suas opções de voto para o primeiro paredão do BBB 25.

As sisters acreditam que vão votar em Diego e Daniele Hypolito. "Depois a gente vai acabar tendo que ter outra conversa com o Diego, porque ainda é a nossa dupla de voto. Por enquanto, hoje, pode ser que daqui para mais tarde isso mude", diz a bailarina.

Eva, então, confessou para a amiga que Vitória Strada, que faz dupla com Mateus, também pode ser uma opção. "Tenho outra opção na cabeça também, mas aí fica difícil por conta da dupla. Uma é opção e uma não", comenta a sister, citando o nome da atriz. "Estava pensando isso antes de dormir ontem. Talvez seja o jeito dela de brincar, só que às vezes soa errado com uma pessoa que não tem tanta intimidade", acrescentou a fisioterapeuta.

Renata sugeriu que elas conversem com Strada quando tiverem uma oportunidade. "Dentro da amizade dela isso pode ser uma coisa comum", comentou. "É só a forma de falar. E você tem que se apegar às pequenas coisas aqui", completou Eva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Eva e Renata vencem primeira prova de resistência

A estreia do BBB 25 entregou a primeira Prova de Resistência da temporada! As duplas precisavam permanecer o maior tempo possível dentro da dinâmica do reality show da TV Globo para conquistarem a imunidade.

As amigas Eva e Renata foram as últimas participantes a saírem da prova, com pouco mais de seis horas de resistência. As duas disputavam contra Aline e Vinicius, que receberam um aviso de eliminação, fazendo com que a atividade chegasse ao fim.

Para vencer a prova, cada integrante da dupla precisava ficar de um lado da raia. Na primeira etapa, eles deveriam manter o cabo esticado e sem encostar nas argolas. Caso encostasse, a dupla seria eliminada. Na segunda etapa, um alerta era disparado e os brothers precisavam realizar a entrega de uma caixa pelo local indicado. A desclassificação da dupla ocorreria caso a caixa não fosse entregue dentro do tempo limite ou caso não esticassem o cabo dentro do tempo previsto.

Leia também:BBB 25: Vitória Strada tem DR com Mateus após desentendimento