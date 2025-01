BBB 25: Thamiris alfineta sister e diz que ela é seu alvo no paredão

Depois de dinâmica da discórdia no BBB 25, Thamiris fica revoltada com sister e decide que ela é o seu alvo no jogo

O clima ficou tenso na casa do BBB 25, da Globo, na madrugada desta quarta-feira, 15, após o Jogo da Discórdia na noite de terça-feira, 14. Os brothers e sisters tiveram que indicar quem eles gostariam de ver fora do jogo e isso causou atritos no reality show. Tanto que Thamiris já definiu quem é o seu alvo no primeiro paredão da temporada.

Em uma conversa com seus aliados, Thamiris, que é dupla de Camilla, contou que pretende votar em Raissa, que é dupla de Edilberto. Isso porque a jovem a colocou em sua lista de fora do jogo.

“Para mim, o que pegou, é que ela tentou causar. Raissa, ela só tem 19 anos. A gente viu que ela era emocionada desde o momento em que ela passou pela porta, e tudo bem para mim. Agora entendi a emoção dela. Mas, no calor do momento, não pensou para falar e, infelizmente, para mim isso é um motivo [de voto]”, afirmou ela.

E completou sobre como Raissa deveria se comportar no jogo em duplas. “Você e sua dupla precisam se alinhar, porque o que você fala é sobre você também, porque vocês são um só. Agora, eu vou ter que votar [neles]”, declarou.

Aline faz alerta para Vinícius

Nesta terça-feira, 13, cozinha do BBB 25, Aline conversou com Vinícius e fez um alerta ao rapaz, sua dupla no reality show. "Eu quero deixar você à vontade, mas eu quero que você esteja do meu lado para ouvir o que eu estou ouvindo. A gente não pode esquecer que está num jogo", comentou.

Em seguida, Aline também falou sobre a mudança de comportamento de alguns participantes. "Repara como a dinâmica da casa já está mudando. Você está sentindo as pessoas? A energia está diferente, as pessoas estão se articulando", comentou. Saiba mais!

