BBB 25: Camilla critica sister após conflito: 'Muito arrogante'

A sister Camilla reclamou com outros brothers do BBB 25 sobre a reação de uma colega de confinamento após um pedido envolvendo o almoço

Clima tenso entre os brothers do BBB 25! Na tarde desta sexta-feira, 21, Camilla e Vilma acabaram se estranhando durante a preparação do almoço da casa. Tudo começou após a trancista pedir para que a mãe de Diogo Almeida separasse uma porção de frango para ela e Thamiris sem tempero com laranja, uma vez que as duas não gostam.

Vilma, por sua vez, alegou que faria toda a carne sem tempero para não precisar cozinhar em duas panelas separadas. "Não tem como fazer uma parte temperada e outra não. Vai fazer duas panelas? Vou fazer uma só!", declarou. A resposta da sister, no entanto, não agradou muito Camilla.

Momentos depois, já na área externa, a trancista criticou a reação da colega de confinamento após seu pedido. Em conversa com outro participante, Camilla explicou que tem sofrido problemas estomacais devido ao consumo de alimentos dos quais não tem costume de ingerir.

"Coletivo é coletivo. Tem que perguntar. Se tem três pessoas que não come, gente, separa e a gente fraciona. P*rra, ela é muito arrogante, cara! Para convívio, eu acho ela uó. Ela foi fazer a comida e queria botar uma laranja na comida, só que eu acho que tem que perguntar se a galera quer", desabafou ela.

"É coisa boba, mas eu já passei mal duas vezes por causa de comida. [Adaptar os pratos] É uma coisa que todo mundo pode fazer! Às vezes é uma margarina, uma mistura, uma coisa que eu não como. Até o louro mesmo também pode f*der a barriga de alguém", completou.

Quem arrematou o Poder Curinga no BBB 25?

Durante a manhã desta sexta-feira, 21, os brothers do BBB 25, da TV Globo, participaram do primeiro 'Perde e Ganha' da edição e deram seus lances para tentar arrematar o 'Poder Curinga'. Camilla , então, ofereceu todas as suas estalecas e conquistou a 'regalia', que impactará diretamente na formação do paredão da semana.

Com o poder do 'Sim ou Não' em mãos, a irmã de Thamiris terá a chance de trocar um dos emparedados pelo Big Fone, que tocará no sábado, 22. O participante que atender a ligação do Big Boss vai direto para a zona de risco e poderá puxar outro adversário para a berlinda.

