BBB 25: Camilla critica atitude de sister após formação de paredão: 'Soberba'

Não gostou! Camilla criticou a atitude de outra sister após os participantes formarem o primeiro paredão do BBB 25

As sisters Camilla e Thamiris se reuniram na cozinha para conversar sobre o primeiro paredão do BBB 25, formado na noite de domingo, 19. Ao longo do bate-papo, a dupla passou a avaliar o jogo de forma individual e coletiva.

Após perceber que a irmã estava chorando, Camilla avisou que as duas não precisavam seguir o grupo. "Se você quiser jogar sozinha, a gente joga sozinha. Vamos jogar com o que nosso coração está pedindo", declarou ela.

"Eu não quero mais proteger ninguém, não quero fazer mais nada disso", disse Thamiris, ainda bastante emocionada. Em seguida, Camilla mencionou a atitude de Vitória Strada, vencedora da Prova Bate e Volta.

"Eu, particularmente, não gostei do que a Vitória fez na sala. Já falei para ela várias vezes. Acho a Vitória muito soberba quando ela faz isso", declarou a participante. Mais cedo, Vitória e Mateus, puxados para o paredão por Diogo e Vilma no contragolpe, se livraram da berlinda após ganharem o Bate e Volta.

Na ocasião, os dois comemoraram o feito na frente de outros brothers, incluindo as duplas emparedadas da semana. Camilla, por sua vez, não gostou da reação da atriz. "Comemorar na hora é super legal. Depois, todo mundo estava olhando para vocês já", comentou a sister com Vitória Strada e Mateus, apontando descontentamento.

Camilla: 💬 "[...] Eu acho a Vitória muito soberba quando ela faz isso" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/iesK5O8d90 — Big Brother Brasil (@bbb) January 20, 2025

Como foi a formação do paredão?

O primeiro paredão do BBB 25, da Globo, já está formado! As duplas Raissa e Edilberto, Marcelo e Arleane e Diogo e Vilma disputam a preferência do público e uma delas será eliminada na terça-feira, 21.

A noite de formação de domingo, 19, começou com Edilberto e Raissa já emparedados desde quinta-feira por causa da indicação dos líderes Aline e Vinicius logo depois da prova. No programa ao vivo, os anjos Maike e Gabriel protegeram os gêmeos João Gabriel e João Pedro com a imunidade.

Então, os líderes Aline e Vinicius indicaram Arleane e Marcelo direto para o paredão por causa de afinidade. "O jogo está no começo e a gente não é prioridade deles", disse o brother.

Logo depois, os participantes fizeram a votação no confessionário, mas teve um empate. As duplas Diogo e Vilma, Vitória e Mateus, Diego e Daniele empataram com três votos cada dupla. Os líderes desempataram e escolheram mandar Diogo e Vilma para o paredão.

Na sequência, Diogo e Vilma tiveram o poder do contragolpe. Eles puxaram Vitória e Mateus para o paredão, que se livraram da zona de risco ao vencerem a Prova Bate e Volta.

