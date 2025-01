BBB 25: Camilla conversa com Eva e Renata após comentário polêmico no almoço

"Eu fiquei triste", desabafou Camilla ao conversar com a dupla Eva e Renata sobre o comentário que ouviu no almoço pós-Big Fone

Eva e Renata decidiram chamar Camilla para conversar na noite desta quarta-feira, 29, após descobrirem que a trancista chorou após ouvir algumas falas que aconteceram no almoço pós-Big Fone. As três se reuniram na sala do BBB 25 e as bailarinas quiseram saber como a sister estava se sentindo.

"Primeiro, eu queria escutar de ti como você se sentiu", diz Eva. A carioca chora e desabafa. "Eu acho que vocês não me leram como eu realmente sou. Então, realmente, fiquei muito chateada, de ouvir na frente de todo mundo. Foi o que a Thamiris falou para mim: 'Acho que você não recebeu o que você estava dando'. E aí eu fiquei triste", lamentou.

Camilla afirmou que o que a conforta é saber que tudo está sendo gravado. "O que vocês vão ler de mim, não é responsabilidade minha. Por exemplo, a única pessoa que eu tenho atrito dentro da casa, é o Diogo. Vocês eu não tenho. Não foi uma combinação, 'a gente não quer Eva e Renata aqui', não existe isso. Eu não queria votar em vocês, porque eu realmente gosto muito de vocês. O carinho que eu tenho por todo mundo aqui dentro da casa não é forçado e não é para combinar voto. A gente não combina voto, a gente conversa sobre coisas da casa", explicou a sister, referindo-se ao grupo do Quarto Nordeste.

Em seguida, a carioca pontuou outra situação que a deixou triste. "Vocês falaram assim, 'não vou botar ela não, porque ela tá cozinhando'. Tudo foi me deixando tão triste, a forma que foi falado. Talvez vocês não tenham falado pra me atacar, não foi isso. Mas eu fiquei triste", desabafou.

Ela também lembrou que discutiu com Vitória Strada por não querer votar nas dançarinas. "Eu falei: 'não vou votar nelas porque eu gosto delas'. E em nenhum momento eu ouvi vocês dizendo 'gosto da Camilla, ela é carinhosa com a gente'. Fiquei arrasada", acrescentou. "Eu acho que algumas coisas não foram ouvidas. Foram ditas, mas não foram ouvidas. E aí surgiu esse negócio de cozinhar. Quem falou foi o Maike", falou Renata. As três seguiram conversando e, no fim, Camilla abraçou as duas.

Diogo Almeida alerta sisters sobre comentário no almoço pós-Big Fone

Antes de Eva e Renata falarem com Camilla, as sisters conversaram com Diogo Almeida sobre uma situação que aconteceu durante o almoço pós-Big Fone. O ator foi chamado para ir até o Quarto Fantástico e aproveitou para fazer um alerta para elas sobre ter dito que Camilla não poderia ser escolhida para ficar amarrada com outro participante por cozinhar na Xepa.

"Uma coisa que me chamou a atenção, que eu falei inclusive com minha mãe... Foi a questão de cozinhar. Eu acredito, eu sei que vocês não pensam dessa maneira. Mas a forma de se expressar ali soou mal. Porque quando falou 'ela cozinha', ficou parecendo 'a gente precisa dela porque ela cozinha'. Tipo assim, que vai pra um lugar da mulher preta nesse lugar. A mulher preta no lugar de quem cozinha, de quem serve", analisou.

