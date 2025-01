BBB 25: Diogo Almeida alerta sisters sobre comentário no almoço pós-Big Fone

"A forma de se expressar ali soou mal", disse o ator Diogo Almeida ao conversar com Eva e Renata sobre um comentário durante o almoço pós-Big Fone

Diogo Almeida conversou com Renata e Eva sobre um comentário feito no almoço especial pós-Big Fone. Durante um papo para decidir quais participantes ficariam amarrados, Camilla se tornou uma opção, mas logo desistiram da sister, com a justificativa que ela é quem cozinha na Xepa.

Enquanto a casa assistia tudo o que estava rolando no almoço, o que as bailarinas, Gabriel, Maike, Delma e Guilherme não sabiam, a trancista caiu no choro e foi consolada por alguns brothers. Após ficarem sabendo sobre o ocorrido, as duas chamaram o ator até o Quarto Fantástico e ele fez um alerta.

"Eu estou muito assustada", desabafou Eva. "Eu não achei que pegou mal, mas a Camilla se sentiu...", comentou João Pedro. Diogo, que estava no Apê do Líder, se juntou ao grupo e deu sua opinião sobre o assunto. "Uma coisa que me chamou a atenção, que eu falei inclusive com minha mãe... Foi a questão de cozinhar", começou ele.

"Eu acredito, eu sei que vocês não pensam dessa maneira. Mas a forma de se expressar ali soou mal. Porque quando falou 'ela cozinha', ficou parecendo 'a gente precisa dela porque ela cozinha'. Tipo assim, que vai pra um lugar da mulher preta nesse lugar. A mulher preta no lugar de quem cozinha, de quem serve", analisou.

Maike, que também estava no quarto, afirmou que foi ele quem disse que Camilla cozinha, e Renata disse que apenas reproduziu o que ele falou. Apesar disso, as bailarinas disseram que vão conversar com a sister sobre o ocorrido. "Não importa a intenção, o que importa foi o que ela sentiu. Se ela se sentiu assim, eu vou pedir desculpas. Eu faço questão", falou Eva.

Equipe de Renata se pronuncia após repercussão do almoço do Big Fone

A equipe da sister Renata compartilhou uma declaração nas redes sociais após a repercussão do Almoço do Big Fone no BBB 25, da Globo. Isso porque uma fala da Renata sobre Camilla cozinhar para os participantes causou desconforto na trancista, que até chorou.

"Gente, percebemos algumas interpretações sobre o almoço de hoje. Tal hora eles precisaram tomar decisões estratégicas, e em uma delas, alguém levantou a questão de que determinada pessoa não deveria ficar amarrada (como é possível ouvir no vídeo não cortado) porque cozinha frequentemente na casa, e os demais (incluindo Renata) concordaram. O contexto foi a rotina da casa, sem qualquer conotação discriminatória, viu?", informaram em um trecho. Veja o post completo!

