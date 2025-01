BBB 25: Camilla abre o jogo sobre brother: 'Nunca foi minha opção'

Após desentendimentos, Camilla, dupla de Thamiris, falou sobre sua relação com o ator Diogo Almeida, que entrou no BBB 25 com a mãe, Vilma

Um dia após a primeira eliminação do BBB25, os brothers já começaram a falar sobre votos. No Quarto Nordeste, Camillafez uma avaliação sobre seus próximos passos no jogo e avaliou que Diogo Almeida e Vilma não devem ser uma opção por enquanto, apesar dela ter discutido com o ator.

"A gente precisa ser inteligente na hora de fazer as votações. Não precisa combinar. Não tem porque votar no Diogo e na dona Vilma, porque estou chateada com o que aconteceu com o Diogo. Por conta do meu pessoal eu virar burra, ver que todo mundo tá votando em certa pessoa, eu ir lá e votar neles. Eu penso dessa forma", afirmou a trancista.

Camilla ainda expôs como seria sua relação com Diogo fora do confinamento. "Se o Diogo lá fora fosse um amigo meu, eu não olharia nunca mais para a cara dele. Aqui dentro, para a minha relação com todos, vou continuar tratando ele com educação, respeito e tudo mais. Só que ele não é minha opção de voto. Ele nunca foi minha opção", acrescentou.

Vale lembrar que as duplas Diogo e Vilma e Camilla e Thamiris discutiram após o ator e a sua mãe citarem as irmãs durante o Sincerão. As duas não concordaram com a justificativa usada por eles. "Não existe muro. Vocês ficaram chateados porque votamos em vocês. Vocês sabem que não existe muro", disparou a trancista. "Assim como vocês estão na Xepa ainda, a Arleane e o Marcelo também estão. E pergunta para eles se mudou alguma coisa. Falar que foi por causa do VIP, desculpa, não cola", completou.

Gracyanne julga atitude de Camilla

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao dar sua opinião sobre a briga entre Camilla e Diogo no BBB 25, da Globo. Os dois entraram em atrito na noite de segunda-feira, 20, após o Sincerão. Isso porque Diogo acusou Camilla e Thamiris de se afastarem dele ao terem ido para o grupo Vip. Porém, a jovem discordou e brigou com o ator.

Após acompanhar a briga dos brothers, Gracyanne opinou e disse que acha que Camilla errou em sua reação após a discussão. "De qualquer forma, a Camilla tinha que ter dado uma segurada. E não segurou, ok. A gente tá sujeito a isso, a estourar. Sentou ali, respirou, vai lá na humildade, 'desculpa, levantei e te dei as costas'. Porque tá errado em qualquer situação! Você pode estar certa, mas você deu as costas pra alguém, você errou. [...]", disse ela. Veja o comentário completo!

