BBB 25: Gracyanne julga atitude de Camilla: ‘Muito sangue frio’

Depois do atrito entre Camilla e Diogo no BBB 25, Gracyanne Barbosa dá sua opinião sincera sobre a atitude da amiga

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao dar sua opinião sobre a briga entre Camilla e Diogo no BBB 25, da Globo. Os dois entraram em atrito na noite de segunda-feira, 20, após o Sincerão. Isso porque Diogo acusou Camilla e Thamiris de se afastarem dele ao terem ido para o grupo Vip. Porém, a jovem discordou e brigou com o ator.

Após acompanhar a briga dos brothers, Gracyanne opinou e disse que acha que Camilla errou em sua reação após a discussão. "De qualquer forma, a Camilla tinha que ter dado uma segurada. E não segurou, ok. A gente tá sujeito a isso, a estourar. Sentou ali, respirou, vai lá na humildade, ‘desculpa, levantei e te dei as costas’. Porque tá errado em qualquer situação! Você pode estar certa, mas você deu as costas pra alguém, você errou. [...] Toma uma água com açucar, mas senta e escuta. [...] Aí ele ficou como correto. Tem que ter muito sangue frio na hora da discussão", disse ela.

Então, a líder Aline concordou com a musa. "Sangue frio mesmo. Porque aqui a gente ainda tem a possibilidade de sentar e resolver", disse ela. E Vinicius completou: "Senão acaba virando alguém que você nem conhece e nem é".

Por fim, Aline disse: "Na vida não tem essa possibilidade. Aí aquilo é reverberado de uma maneira tão negativa que você perde várias oportunidades".

Gracyanne Barbosa recebeu atendimento médico

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi chamada ao confessionário nesta segunda-feira, 20, para passar por atendimento médico no BBB 25, da Globo. A estrela contou que a médica do programa pediu para fazer uma consulta com ela após ver uma atitude da morena no confinamento.

A sister contou que passou mal por causa da alimentação da Xepa no Big Brother. A estrela passou mal no banheiro e vomitou. Assim, a equipe do programa a chamou para um atendimento médico no confessionário.

Ao voltar para a casa, ela disse que a médica deu o conselho para ela limitar sua alimentação ao arroz e feijão, mas ela se negou. “Hoje a médica me chamou, porque eu não falei nada. Eu vomitei. Desde que eu estou comendo, eu estou vomitando, porque meu organismo não está acostumado, mas de boa. Eu já sabia, me propus a vir e já sabia. O que eu ia comer? Não vou ficar com fome”, afirmou ela sobre a comida disponível na Xepa.

Então, ela contou sobre o conselho da médica. “A médica me chamou e falou: ‘Tenta comer só arroz e feijão’. E eu fiquei: ‘Cara, não vim aqui para ficar sendo diferente. Se eu estou na Xepa, eu estou na Xepa’. Eu não vou ficar comendo a comida dos outros. Fico grata. Obviamente, todo mundo está no mesmo barco. Vai fazer falta para todo mundo”, comentou.

