BBB 25: Diego Hypolito avalia participação no reality: 'Meu brilho apagou'

Diego Hypolito conversou com Vitória Strada nesta quarta-feira, 22. A atriz se aproximou do ginasta, que estava na piscina, e ele aproveitou para abrir o jogo sobre como está se sentindo no confinamento do BBB 25.

"Tem três dias que eu não estou sendo eu. Eu me eximi do jogo, estou apático. Comecei a ficar travado, comecei a não conseguir conversar com ninguém. É muito pior fazer isso. Ontem foi um dia que mexeu muito comigo. Independente de quem fosse sair, a gente fica sentido. E eu fiquei perdido", desabafou ele.

Vitória, então, aconselhou o brother. "Mas você não deve se isolar, não pode fazer isso. Eu senti você mais afastado. Não, verdade, eu não te senti tanto nos últimos dias", disse ela. "Nos últimos dias, acho que o meu brilho apagou. Comigo mesmo. O nosso brilho é nosso. O que a gente faz é nosso", respondeu o ginasta.

A atriz ressaltou que eles estão há pouco tempo na casa e que ainda estão se conhecendo. "É difícil porque a gente está criando laços com muita gente ao mesmo tempo", completou.

Mãe de Daniele Hypolito sofre com exclusão da filha no BBB 25

Geni Matias Hypolito, mãe dos ex-ginastas Daniele Hypolito e Diego Hypolito, revela sofrimento com a exclusão e solidão da filha dentro e fora da casa do BBB 25. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a matriarca, que também tem como filho Edson Hypolito, conta que não conteve as lágrimas ao assistir um diálogo entre os irmãos no reality show da Globo.

"Ver a Dani passando por essa situação no BBB me parte o coração como mãe. Quem conhece a gente sabe que temos uma relação muito bonita. Eu sei que a Dany é uma pessoa tranquila, que prefere estar perto de quem ela confia e ama, e isso faz com que ela priorize muito a família: nós, os irmãos, o marido, a família do Fábio e alguns poucos amigos. Ela sempre escolheu qualidade em vez de quantidade nas relações dela", diz. Veja a entrevista completa!

