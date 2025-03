BBB 25: Daniele Hypolito critica jogo dos adversários: 'Maria vai com as outras'

Em conversa com Delma, Daniele Hypolito desabafou ao relembrar a discussão que teve com os gêmeos, João Gabriel e João Pedro após o Sincerão

Na manhã desta terça-feira, 25, Daniele Hypolito conversou com Delma no Quarto Anos 50 sobre o conflito que teve com João Gabriel e João Pedro durante a madrugada, após o Sincerão desta última segunda-feira, 24. Enquanto os dois discutiam, João Gabriel disse que a ginasta "está a passeio" no BBB 25.

"Ninguém aqui veio de férias", disse a sogra de Guilherme. A gistas, então, afirmou que o jogo dos gêmeos é 'Maria vai com as outras'. "E outra, Delminha. Eu podia falar para ele que, para mim, o jogo deles é Maria vai com as outras. [...] Desde o início eles votam em mim e no Diego por uma coisa que eles não ouviram, foi passado do jeito que foi passado", apontou a sister, contando que João Gabriel pediu para conversar com Diego Hypolito.

Pouco tempo depois, o ex-atleta e os outros moradores do Quarto Anos 50 chegam ao cômodo e Daniele seguiu falando sobre os acontecimentos da madrugada e que teve uma conversa mais calma com João Pedro, após discurtir com o irmão gêmeo dele.

Enquanto conversava com os aliados, Diego questionou o motivo de João Gabriel querer conversar com ele, já que a disucssão foi com Daniele. Aline aconselhou o ex-atleta a se abrir para o papo apenas se ele estiver confortável, e Vinícius relembra que o brother o citou enquanto falava com a ginasta.

"Quer saber o que eu penso sobre isso tudo? Desculpa, mas eu estou no Paredão. Eu não estou nem um pouco afim de ficar, tipo, escutando coisas. Se é o que ele pensa, tá beleza, está tudo bem . Eu vou fazer o que, eu vou mudar a cabeça da pessoa?", respondue Diego, que enfrenta Aline e maike na berlinda. "Falou porque quis. [...] Não é a primeira vez que o João Gabriel pega e usa do Sincerão para falar coisas que não são reais, minhas. [...] Eu sou alvo do João Gabriel desde o início do programa, sempre por coisas que ele escutou de outras pessoas", completou o ginasta.

Vilma é consolada por sister após crise de choro

O Sincerão de segunda-feira, 24, mexeu bastante com brothers do BBB 25, da TV Globo. Desta vez, a dinâmica foi composta com áudios, fotos e itens de valor afetivo enviados por familiares dos confinados. Os objetos, no entanto, foram destruídos ao longo da atividade.

Na manhã desta terça-feira, 25, Vilma, ainda bastante emocionada com a situação, caiu no choro assim que finalizou o Raio-X. Na sala da casa mais vigiada do país, a mãe de Diogo Almeida foi consolada por Daniele Hypolito. Saiba mais!

