Médico explica diagnóstico da ex-chiquitita Flávia Monteiro: 'Pode aumentar o risco'

Ex-chiquitita, Flávia Monteiro foi diagnóstica com problema de saúde que surgiu na era digital

A atriz Flávia Monteiro (52) foi diagnosticada com tendinite em setembro de 2023, o que interferiu na sua qualidade de vida. Com dificuldade de movimentar os dedos, ela deixou os fãs preocupados ao aparecer com a mão cheia de curativos.

“Olha o que o excesso de uso do meu celular trouxe para mim… uma boa e chata tendinite!! Presente dessa nova era digital. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Um dos motivos que tive que dar um tempo do celular e das redes”, afirmou.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, explica que a atriz está certa sobre a questão dos movimentos repetitivos. Isso porque o exagero no uso de produtos eletrônicos podem promover inflamação ou irritação nos tendões, responsáveis por conectar os músculos aos ossos.

"Pesquisas sugerem que as causas mais comuns incluem movimentos repetitivos, como em esportes (corrida, arremesso) ou trabalhos que exigem esforço físico constante, como digitação ou jardinagem (Mayo Clinic - Tendinitis) provocam inflamação nos tendões, que conectam os músculos aos ossos. Lesões agudas, como quedas, e certos medicamentos, como fluoroquinolonas, também podem contribuir. Além disso, condições como espondiloartrite podem aumentar o risco, especialmente em áreas como o tendão de Aquiles", afirma.

O especialista destaca a importância do descanso da região das mãos ou de qualquer outra parte do corpo forçada a fazer movimentos repetitivos, como aconteceu com a atriz de Chiquititas (1997). O tratamento envolve também fisioterapia para fortalecimento e melhora da mobilidade.

"O tratamento inicial geralmente envolve descanso para evitar agravar a inflamação, aplicação de gelo para reduzir o inchaço e o uso de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como ibuprofeno, disponíveis sem prescrição (Cleveland Clinic - Tendonitis). Se os sintomas persistirem, a fisioterapia é frequentemente recomendada, focando em exercícios para fortalecer a área e melhorar a mobilidade. Em casos mais graves, injeções de corticosteróides podem ser usadas, e a cirurgia é considerada uma última opção, especialmente para rupturas tendíneas", finaliza.