BBB 25: Em conversa com Eva, Renata chama brother de 'mentiroso'

A sister Renata conversou com Eva na cozinha do BBB 25, da TV Globo, nesta terça-feira, 25, logo após o Raio-X e Queridômetro no Confessionário

A sister Renata conversou com Eva na cozinha do VIP no BBB 25, da TV Globo, na manhã desta terça-feira, 25, logo após o Raio-X e Queridômetro no Confessionário. A Líder da semana falou sobre o Sincerão da noite anterior e analisou que apesar de ter dado uma "fortalecida" ainda distribuiu "cobra" no Queridômetro de hoje. E as duas também falaram sobre Aline e Vinícius.

Durante a dinâmica, os brothers receberam áudios, fotos e itens especiais de valor afetivo, que foram destruídos pelos adversários durante a dinâmica. "Deu uma fortalecida o negócio da dinâmica de ontem, dei cobra mesmo assim", falou Renata, que deu cobra para Aline.

"Eu dei mala para eles dois, que eles são dois malas. São muitas coisas que podem ser dadas no Queridômetro", falou a fisioterapeuta. A cearense deu mala para Aline e Vinícius.

"E dei mentiroso para o Vinícius", confessou Renata. "Dizer aquele negócio ali para mim? Você respondeu a altura, lá na minha terra ninguém sai chamando os outros de pomba suja não, e achando isso normal", apontou Eva, que se referiu ao momento em que o promotor de eventos usou a expressão "pomba suja" para se referir as duas.

"Mas teve uma hora que eu falei sentada, mesma coisa dela ter me chamado de ordinária, queria que eu tivesse achado isso normal. E ele quer porque quer convencer as pessoas que eu voltei cheia de si, ele fica repetindo isso toda hora. É por isso que a Delma está falando que eu estou com o nariz empinado", apontou Renata.

"Ele começou a me botar do lado oposto do jogo, acho que por eu ter me desentendido com a Aline, beleza, mas ele que me colocou. Me vetou da Prova do Anjo no dia que eu falei que se ganhasse, eu levava ele, depois me eliminou da Prova do Líder, votou em mim, depois me levou para o Sincerão, me xingou. Quando eu fui perguntar sobre o xingamento, ele foi grosso e ríspido na resposta. Depois foi lá e tirou as coisas da minha família. O que foi que eu fiz para ele? Nunca nem votei nele", falou Eva.

Leia também: BBB 25: Vitória Strada enfrenta crise de choro e revela motivo de chateação

Veja parte da conversa: