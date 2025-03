BBB 25: Vilma é consolada por sister após crise de choro: 'Não consegui'

A sister Vilma, ainda emocionada com o último Sincerão do BBB 25, foi acolhida por outra colega de confinamento após cair no choro

O Sincerão de segunda-feira, 24, mexeu bastante com brothers do BBB 25, da TV Globo. Desta vez, a dinâmica foi composta com áudios, fotos e itens de valor afetivo enviados por familiares dos confinados. Os objetos, no entanto, foram destruídos ao longo da atividade.

Na manhã desta terça-feira, 25, Vilma, ainda bastante emocionada com a situação, caiu no choro assim que finalizou o Raio-X. Na sala da casa mais vigiada do país, a mãe de Diogo Almeida foi consolada por Daniele Hypolito.

"Pensei que eu estivesse boa, já. Não consegui nem dormir", desabafou dona Vilma enquanto recebia um abraço da ex-ginasta. Logo em seguida, a sister seguiu para a cozinha e tentou se acalmar.

Vale lembrar que, durante o Sincerão, Delma foi a responsável por retirar um dos objetos pessoais de Vilma da dinâmica. Com isso, a estudante de nutrição não teve a oportunidade de ler uma carta enviada por seus familiares.

Outra sister também chorou após o Sincerão

O Sincerão de segunda-feira, 24, mexeu com as emoções de todos na casa do BBB 25, da Globo. E a atriz Vitória Strada não conseguiu segurar o choro depois de ter seus três itens descartados durante a dinâmica e desabafou com Daniele Hypolito e Diego Hypolito.

"Eu não fiquei chateada nem com o Vini (Vinícius) que tirou o meu, nem com a Delma. Eu fico chateada porque é muito tempo sem ver a minha família", confessou a atriz, que falou sobre o fato de João Gabriel ter triturado a foto de seus parentes. "Nunca tive nada com ele. Ele mesmo falou que ele tem os embates dele, que tem embate com o Gui (Guilherme)", desabafou.

A sister ressaltou ainda que Guilherme, vencedor da dinâmica e que ouviu um áudio da esposa, recentemente teve a oportunidade de ver a família durante o Almoço do Anjo. "Eu nunca discuti com ele, nunca tive uma questão com ele. Por que tirar minha foto, entendeu?", falou a gaúcha.

