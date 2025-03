Mariana Ximenes revela o que faz para manter a boa forma: 'Intensifiquei'

A atriz Mariana Ximenes foi a convidada do Mais Você e revelou detalhes de sua dieta e rotina de exercícios para manter a boa forma

A atriz Mariana Ximenes foi a convidada do Mais Você desta terça-feira, 25. Durante o papo com a apresentadora Ana Maria Braga, ela comentou sobre a farta mesa de café da manhã e revelou detalhes de sua dieta e rotina de exercícios para manter a boa forma.

"Estou vendo esse café aqui, maravilhoso, mas não é sempre que eu posso comer um aipim, um cuscuz. Eu realmente fiz um programa de regime focado na saúde, intensifiquei os exercícios físicos e aprendi finalmente a meditar, depois de muito tempo", relatou.

A artista contou ainda que intensificou algumas práticas. "Sigo conselhos médicos sobre suplementos, tratamentos dermatológicos não invasivos, sempre focados na prevenção. É pelo conforto, pelo bem-estar, é um conjunto de atividades", detalhou.

A atriz também comentou sobre a rotina ao lado do namorado, Thiago Cordeiro, com quem está há um ano, e contou que ele a incentiva a manter o estilo de vida fitness. "Não tenho rotina. O Thiago me coloca mais rotina, porque ele tem. Ontem acordei 5h15, porque toda segunda-feira a gente faz yoga 5h30 até às 7h", disse.

Como é a alimentação de Mariana Ximenes?

Em recente entrevista na Harpers Bazaar, a estrela contou o que costuma comer. A alimentação dela é regrada e começa bem cedo. A estrela acorda às 5h30 e já toma o desjejum. “Preparo um suco verde com beterraba, às vezes melancia ou morango com maracujá, vou para a ioga e depois para a musculação”, disse ela.

Por volta das 12h, a atriz almoça no camarim dos estúdios Globo. “Estou focada no regime de saúde para manter meu peso para a Ísis. Minha personagem é cachorra, bota o corpitcho para jogo. Sou comilona, mas estou controlada. A dieta tem peixe, franguinho grelhado ou carne com bastante legumes e salada”, comentou.

