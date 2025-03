BBB 25: Renata lamenta falta de desculpas de brother: 'Não gosto'

Em conversa com Eva, a sister Renata reforçou que não ouviu um pedido de desculpas de um brother após conflito no BBB 25

A sister Renata fez um breve desabafo na madrugada desta terça-feira, 25, a respeito de um conflito recente no BBB 25 envolvendo Vinicius. Em conversa com Eva no 'Apê do Líder', a bailarina reforçou sua chateação com o brother após ele usar o termo 'pomba suja' durante uma das dinâmicas do Sincerão.

"Não gosto que eles baixam o nível e depois falam que não é isso. Falou, falou. Na minha terra, pomba é a genitália masculina", declarou Renata, demonstrando incômodo com a fala do colega de confinamento. "Não escutei um pedido de desculpas", acrescentou ela.

Em seguida, Renata criticou as palavras usadas por Vinicius no momento em que o brother se referiu a ela e Eva. "Foi o que eu disse: 'A pessoa tão inteligente desse jeito, com tanto vocabulário, escolheu um adjetivo desses pra falar com duas mulheres?'. Me poupe. Eu ainda senti que Aline ficou defendendo: 'Ah, porque você é nordestina e deveria saber'", recordou a bailarina.

Eva, então, afirmou que também sentiu falta de um pedido de desculpas da parte de Vinicius. "Pois para mim, ele não pediu desculpas e, na hora que eu perguntei, ele foi mais grosso ainda", disse a sister, por fim.

Vale lembrar que, no último sábado, 22, Vinicius usou seu tempo no Raio-X diário para explicar ao público a origem da gíria usada por ele. O brother deixou claro que o termo é muito usado na Bahia, e não se trata de um termo de "baixo calão", como dito pela bailarina.

"Considerem dar uma pesquisada sobre algumas gírias baianas para se contextualizar, caso uma falta de compreensão esteja pairando pelo ar, porque aqui dentro parece que sim, está feio", pediu ele, na ocasião.

