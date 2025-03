Yuri Lima encanta ao compartilhar momento descontraído com a filha, Nala

Alerta fofura! O jogador Yuri Lima deixou os seguidores encantados ao exibir vídeo na companhia da filha, Nala, fruto de sua relação com Iza

Nesta terça-feira, 25, Yuri Lima movimentou as redes sociais ao postar um novo vídeo ao lado da filha , Nala, de cinco meses. A pequena, fruto do relacionamento do jogador com a cantora Iza, apareceu animada, mexendo braços e pernas sem parar enquanto curtia a companhia do pai , que estava deitado ao seu lado.

"Tá tendo uma guerra de mãos e pés aqui", escreveu Yuri na publicação.

Em recente entrevista à 'Quem', o atleta abriu o coração ao falar sobre a relação com Iza e a herdeira. "Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a IZA, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena", declarou ele.

Yuri Lima, que está longe dos campos após sua saída do Mirassol, contou que está aproveitando cada momento ao lado de Nala. "Eu faço tudo, sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa. Eu fico mais com a Nala também, fico mais em casa. Para mim, esta fase está sendo maravilhosa", disse ele, por fim.

Yuri Lima registra momento de mãos dadas com Nala, sua filha com Iza

O jogador de futebol Yuri Lima compartilhou mais um momento especial ao lado da filha, Nala, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. Na terça-feira, 18, o papai coruja encantou os seguidores ao exibir um momento de descanso ao lado da pequena.

No clique compartilhado em seu perfil nas redes sociais, o atleta mostrou o momento em que dormiu ao lado da filha, um de frente para o outro e de mãos dadas, cobertos por um cobertor rosa. Veja a foto!

