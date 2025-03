Nadja Haddad reage ao ver Beca Milano com seu filho: ‘Amadurecer'

Parceiras de trabalho no Bake Off Brasil, do SBT, Nadja Haddad e Beca Milano surgem juntas em novas fotos e a apresentadora elogia a amizade delas

A apresentadora Nadja Haddad fez um comentário especial ao ver um post da chef confeiteira Beca Milano nas redes sociais. No post, a loira compartilhou fotos com José, filho da morena, e destacou a alegria de conhecer o bebê, que ficou na UTI por alguns meses após o nascimento. Ao ver o carinho da amiga com seu herdeiro, Nadja fez questão de agradecer pela amizade delas.

Ela destacou a parceria delas no trabalho e na vida. “Minha amiga… como sou grata por tudo que Deus tem feito. E me refiro ao que Ele tem feito há tantos anos. Nos uniu profissionalmente, nos permitiu compartilhar o segredo do coração e amadurecer como seres humanos e como amigas ", disse ela.

E completou: "Obrigada por ter me acolhido quando precisei e por hoje, comemorar nossas vitórias! Amo sua vida, seus sonhos e desejo que Deus abençoe aqueles sonhos mais profundos! Vamos viver juntas essa gigante transformação!!!! Amo muito você!!!!!".

Relembre o que Beca Milano falou sobre Nadja Haddad

Ao compartilhar as fotos do seu encontro com Nadja Haddad e José, Beca Milano falou sobre a alegria de ver sua amiga se tornar mãe. "Vivi um daqueles momentos que nos fazem sentir a grandiosidade de Deus e a força do amor. Conheci o José! (@nadjahaddad ,amiga, que alegria!). Esse pequeno guerreiro, cheio de luz, já carrega em sua história a manifestação de um milagre. Pegá-lo nos braços foi mais que um encontro, foi um testemunho da vida, da superação, do cuidado divino. Um abraço que trazia consigo todas as respostas que, um dia, pareciam distantes. E, ao olhar para minha amiga, vi muito mais do que uma mãe: vi a grandiosidade da maternidade em sua forma mais pura. Vi uma mulher que enfrentou o medo e transformou cada lágrima em força. Vi o amor que se recusa a desistir, que luta, que crê, que move montanhas. Ser mãe é se doar sem reservas, é carregar dentro de si não apenas uma vida, mas um propósito, uma promessa. E ela faz isso com uma grandiosidade que me emociona. Que orgulho e admiração tenho por você, amiga!", escreveu.

"Nesse encontro, vi também a força da amizade. E sou profundamente grata por ter sido parte dessa história antes mesmo de José vir ao mundo. Na, obrigada pela confiança em dividir comigo seus sentimentos em cada etapa desse processo. Por, tantas vezes, ter confiado em mim suas dores, suas esperanças, suas preces. E, agora, por ter confiado nos meus braços o seu maior tesouro. Conhecer o José foi um momento muito esperado, jamais esquecerei a emoção que senti ao vê-lo", finalizou.

