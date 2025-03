Filho de Bárbara Evans é picado por escorpião e médico alerta: 'O mais rapidamente possível'

No mês de março, a influenciadora Bárbara Evans chocou ao revelar que o filho de 1 ano, Antônio, foi picado por um escorpião; relembre

Bárbara Evans (33) passou por um grande susto com o filho Antônio, um de seus gêmeos, no mês de março. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital e modelo chocou ao revelar ao público que o pequeno, de apenas 1 ano, foi picado por um escorpião . Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato explica sobre o assunto.

O filho da influenciadora digital está bem. À época, Bárbara publicou uma foto ao lado do pequeno e explicou que, de acordo com os médicos, ele não foi atingido pelo veneno do animal. "Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês! Pelo que tudo indica, o escorpião não chegou a soltar o veneno , graças a Deus!", declarou ela.

Segundo o Dr. Miguel Liberato, médico pediatra, é importante esclarecer que a gravidade do caso vai depender muito da espécie e do tamanho do animal. O especialista explica os sintomas que uma picada de escorpião pode causar em crianças.

"A picada de um escorpião pode causar desde sintomas bem leves como apenas dor local, como também levar à consequências muito graves, com acometimento importante da função do coração e pulmões, levando a morte do paciente. O surgimento de náuseas e vômitos após a picada é um indicativo de potencial evolução para um quadro grave", explica.

QUAIS OS SINTOMAS?

O médico pediatra reforça que a maioria dos casos de acidente envolvendo escorpiões evoluem de forma benigna. O Dr. Miguel fala sobre os sintomas que o veneno do animal pode causar em crianças nos casos mais graves :

salivação excessiva;

sudorese;

queda da temperatura corporal;

palidez;

tremores;

alteração da pressão arterial;

alteração dos batimentos cardíacos e arritmias, que podem evoluir para insuficiência cardíaca e morte.

"É importante ressaltar que a maioria dos casos tem evolução benigna e com baixa letalidade. Os casos graves e óbitos têm sido associados a acidentes por escorpiões da espécie T. serrulatus em crianças até dez anos", esclarece.

Passado o susto, a filha de Monique Evans (68) ressaltou nas redes sociais que Antônio está bem, pois não foi atingido pelo veneno do animal. O Dr. Miguel menciona a importância do tratamento de urgência realizado por Bárbara Evans.

"Em crianças menores de dez anos, como há maior chance de gravidade, deve-se procurar o mais rapidamente possível atendimento médico, para avaliação dos sinais vitais e estado geral e dar suporte à criança, entrando em contato com a unidade de referência para solicitar soro, quando necessário.

O intervalo entre a picada e o início dos sintomas pode ser minutos ou algumas horas", finaliza o Dr. Miguel ao avaliar o caso do filho da modelo Bárbara Evans.

