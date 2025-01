Internautas pedem quadro para Christina Rocha no BBB 25 após nova chamada do reality ir ao ar

Ex-contratada do SBT, Christina Rocha surge em nova chamada do BBB 25 e dá o que falar. Internautas gostam da ideia e pedem quadro fixo para a apresentadora

A TV Globo conseguiu surpreender muita gente nesta quarta-feira, 1º, com a divulgação da nova chamada do BBB 25, que estreia no próximo dia 13. É que a emissora carioca convocou a apresentadora Christina Rocha (67), ex-contratada do SBT, para uma aparição especial e chamou mais atenção do que os spoilers sobre a nova temporada do programa. A ação promocional divertiu tanto os internautas, que eles estão pedindo um quadro para a comunicadora no reality show.

Na chamada, Beatriz Reis (24), participante do BBB 24, mostrou alguns personagens de novelas famosas como possíveis brothers e sisters. "Tão sabendo, né? Esse ano os brothers não entram sozinhos na casa. BBB 25 em dose dupla! São familiares, amigos, namorados... Aquelas relações lindas que a gente ama tanto ver. Eu não sei se vai ser tão linda assim lá dentro!", disse Bia do Brás.

Depois da brincadeira, a mediadora de barracos do icônico Casos de Família surgiu prometendo que vai acompanhar todos os acontecimentos. Nas redes sociais, internautas se chocaram ao ver que a Globo convocou Christina para ajudar na divulgação do BBB 25. E a piada deu o que falar no Instagram.

"Meu Deus, a Christina Rocha na live do eliminado? Queremos!!!!", diz uma seguidora. "@cristinarochartv merece ter um espaço na globo", fala outra. "Ah nãooo a Cristina maravilhosa deveria apresentar o bbb", ressalta mais uma. "Christina Rocha no bate-papo com o eliminado seria um SONHOOOOO", emenda um internauta. "Eitaaa. Imagina a Christina entrevistando o eliminado", fala outro. "Cristina Rocha vai apresentar o CASOS DE BBB no @bbb", brinca outra seguidora.

FORA DA TV DESDE MAIO DE 2024

Christina Rocha está oficialmente fora da TV desde maio de 2024, quando deixou o SBT, após mais de 40 anos não canal. A apresentadora passou 15 anos à frente do Casos de Família, mas o vespertino foi extinto e ela foi escalada para o Tá na Hora ao lado de Marcão do Povo (44). O programa policial não agradou a veterana, que preferiu encerrar sua parceria com a emissora de Silvio Santos (1930-2024).

ASSISTA NOVA CHAMADA DO BBB 25 COM CHRISTINA ROCHA: