BBB 25: Amarrado a Thamiris, Diego Hypolito lamenta: 'Supermal'

No BBB 25, noite de sono foi difícil para Thamiris e Diego Hypolito, que receberam a consequência de ficarem presos um ao outro

A noite de sono foi difícil para Thamiris e Diego Hypolito. Os brothers, escolhidos durante o almoço de prêmio do Big Fone, receberam a consequência de ficarem presos um ao outro por tempo indeterminado. Enquanto a sister aguardava sua dupla para fazer o Raio-X, ambos lamentaram a situação nesta quinta-feira, 30.

"Fiquei tentando arrumar posição para dormir, mas senti que nunca pegava de fato no sono", analisou Thamiris. Diego concordou, e complementou: "Dormi supermal hoje". O prazo do fim da tarefa não foi revelado, mas a nutricionista acredita que deve acabar em breve. "Deve acabar hoje por conta da Prova do Líder, né? Para a gente conseguir, também, fazer uma boa prova. Senão, vai ser zoado para a gente".

Thamiris vai às lágrimas com punição de ficar amarrada com Diego Hypolito

Quando soube da punição, a nutricionista não conteve as lágrimas e revelou aos outros participantes que tem pavor de ficar muito perto de outras pessoas. "Está me deixando pirada. Espero que seja um pouco mais afastado, tenho muito... Não consigo respirar direito. Quando brincava com a minha irmã (Camilla) sentia isso, quando comecei a namorar sentia isso em abraços. No jiu-jitsu de ficar por baixo. Estou com medo de como vou me sentir", desabafou a sister, que foi consolada por Giovanna, que prometeu ajudá-la durante a punição.

Além disso, os brothers e sister do Almoço também tiveram que tomar outras decisões, como: Eles vetaram Gracyanne Barbosa do Show de Quarta; e decidiram que Mateus e Daniele Hypolito devem trocar de quartos. A dinâmica também mexeu com Camilla, que ouviu iu Eva e Renata dizendo que ela não deveria ser amarrada com outra pessoa porque cozinha para a Xepa. Leia mais!

