Virginia Fonseca mostra desespero da filha em situação delicada: 'Chorou'

Após não conseguir tomar remédio, Virginia Fonseca mostra desespero de Maria Alice ao ter que ser medicada com injeção mais uma vez

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, está passando por uma situação difícil nos últimos dias desde que ficou doente. Após não conseguir tomar remédio via oral, a primogênita da famosa está sendo medicada por injeção.

Depois de protagonizar o momento dramático com a pequena nos últimos dias e exibir em sua rede social, nesta quinta-feira, 29, a apresentadora do SBT compartilhou novamente a situação complicada. Chorando, Maria Alice apareceu vestida de fantasia e sofrendo com a notícia de que teria que tomar injeção.

"Começou o desespero por causa da injeção", escreveu a loira. "Tomou injeção e nem chorou gente! Chorou antes, mas na hora não chorou e agora tá manhosinha. Mas graças a deus acabou", disse a empresária sobre ter dado tudo certo no final.

Na terça-feira, 27, Virginia Fonseca se desesperou ao ter que começar com as injeções. Apesar de estarem doentes, as meninas continuaram aprontando em casa e encantaram ao surgirem cantando juntinhas. Além disso, elas ganharam novos membros em sua família ao visitarem um galinheiro.

Virginia mostra penteadeira diferenciada do closet da filha e impressiona

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou um detalhe do closet de sua filha mais velha com Zé Felipe, a pequena Maria Alice, de 3 anos, que adora se fantasiar. Ainda dando os últimos ajustes em sua nova mansão em Goiânia, a empresária revelou que chegou o espelho da penteadeira da primogênita.

A apresentadora do SBT então exibiu o item personalizado para a herdeira se olhar e se arrumar em grande estilo. No móvel, onde a menina pode guardar vários acessórios separados, foi colocado o espelho em formato de coelho.

Ao exibir o espelho com cabeça e orelhas do bichinho, Virginia Fonseca ainda mostrou a parede rosa com desenho de castelo, seguindo um tema de princesa e bem delicado. "Ainda tão chegando algumas coisas aqui! Inclusive esse espelho no closet da Maria Alice", compartilhou a loira. Veja como é aqui.