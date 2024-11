Eliezer conta como foi o primeiro encontro dos dois filhos: 'Tempo dela'

Filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua, de 1 ano, já conheceu o irmão recém-nascido, Ravi, que nasceu no início da semana

Filha dos influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer, a pequenaLua, de 1 ano, já conheceu o irmão recém-nascido, Ravi, que nasceu no início da semana. E na noite desta quarta-feira, 13, o ex-BBB contou como foi a interação dos filhos.

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, o influenciador disse que a aproximação está sendo feita "no tempo dela". " Eu acho que a adaptação da Lua, dos dois, vai dar supercerto, mas hoje a Lua foi de momentos. Deixamos ela muito à vontade, no tempo dela, quando ela queria se aproximar, quando ela não queria se aproximar, acho que não peguei o Ravi no colo enquanto ela estava lá comigo", detalhou.

"A Viih precisa estar com Ravi no colo praticamente o tempo todo para amamentar. Fiquei 100% da minha atenção para a Lua, mas trouxemos ela para os momentos com Ravi, na hora da amamentação, trouxemos, mas ela está no tempo dela. Às vezes ela não quer, tinha horas que ela queria, rolou até beijinho, mas acho que vai dar certo, nós lemos muito sobre isso, eu e Viih estamos muito alinhados sobre isso, conversamos com muitos pais", encerrou.

Mais cedo, o papai coruja mostrou o look da herdeira antes de sair de casa. Lua apareceu com um vestido branco com o tema de espaço sideral. O modelito dela contou com estampas de lua na parte superior e também teve bordados de estrelas e planetas na barra. Veja o look dela!

Vale lembrar que o tema de espaço sideral faz parte de tudo o que envolve o nascimento de Ravi. O quarto do menino teve o tema de astronautas e espaço, e a mesma temática seguiu para os enfeites do quarto da maternidade e as lembrancinhas.

Lembrancinhas de maternidade

E a ex-BBB usou as redes sociais para compartilhar alguns detalhes de como são as lembrancinhas de maternidade. "Tem essa caneca com 'Ravi' escrito, linda e maravilhosa. Essa garrafinha de água também. Está tudo na paleta dele. Tem também a vela e aqui um biscoitinho. Tem mais castanhas aqui, e aqui tem lápis e canetas. Tudo no tema. Lindo, né?", descreveu a influenciadora nos stories do Instagram nesta terça-feira, 12. Veja!

