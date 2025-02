Às vésperas de cirurgia, Isabel Veloso diz que fará outro procedimento: 'Vou aproveitar'

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 20, para atualizar os internautas sobre seu estade de saúde

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 20, para atualizar os internautas sobre seu estade de saúde. Recentemente, a jovem, que luta contra um Linfoma de Hodgkin, contou que foi diagnosticada com pedra na vesícula e que sua cirurgia está marcada para esta sexta-feira, 21.

"Eu estou bem sonolenta. Estou com sedativos, em uma dose mais baixa, mas para ficar sem dor. Estava tomando uma montoeira de remédios, mas agora diminuiu um pouco. Vou operar amanhã às 8h. Achei que ia escalar as paredes desse hospital ontem à noite de tanta dor que sentia. E é isso", iniciou ela.

Em seguida, contou que vai aproveitar a anestesia geral para realizar umprocedimento para colocar um cateter venoso central. "Vou aproveitar amanhã para tirar a vesícula e colocar o port-a-cath de novo. Estou sem veia, estão estourando todas, sobrou só uma. Tenho uma tomografia para fazer hoje e não sei com que veia vou conseguir fazer", complementou.

Saúde de Isabel Veloso

Na noite de quarta-feira, 19, a mãe de Arthur, de quase 2 meses de vida, relatou: "Quando não é uma coisa, é outra. Não sei se fico cansada… Agora é a pedra na vesícula pós-parto. Eu gritava de dor, me contorcia, nunca senti tanta dor abdominal assim. Agora estou sem dor porque tomei medicação, doeu demais", iniciou ela.,

"Estou muito eufórica, com medo de sentir dor de novo. Estou indo para Cascavel e seja o que Deus quiser. O Arthur ficou com a minha mãe, está super bem, mas estou com o coração na mão. Preciso ficar bem para cuidar dele. Vai ficar tudo bem", continuou.

Vale lembrar que, recentemente, Isabel Veloso precisou ser internada após retomar o tratamento contra o câncer. Na oportunidade, ela explicou que era necessário passar um período no hospital para garantir que a medicação não apresentaria nenhuma reação.

