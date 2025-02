Isabel Veloso retorna ao hospital e revela que passará por cirurgia

Após diagnóstico, a influenciadora Isabel Veloso contou que precisará realizar uma cirurgia devido às fortes dores que tem sentido

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 19, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. Nos últimos dias, a jovem, que luta contra um Linfoma de Hodgkin, revelou que foi diagnosticada com pedra na vesícula .

Apesar dos médicos inicialmente terem descartado a necessidade de uma cirurgia, Isabel contou que precisará passar pela intervenção devido às fortes dores abdominais que tem sentido. A mãe de Arthur, de quase 2 meses de vida, explicou que retornou ao hospital e fará o procedimento na sexta-feira, 21.

"Gente, eu juro que sou premiada. Quando não é uma coisa, é outra. Não sei se fico cansada… Agora é a pedra na vesícula pós-parto. Eu gritava de dor, me contorcia, nunca senti tanta dor abdominal assim. Agora estou sem dor porque tomei medicação, doeu demais", iniciou ela.

"Estou muito eufórica, com medo de sentir dor de novo. Estou indo para Cascavel e seja o que Deus quiser. O Arthur ficou com a minha mãe, está super bem, mas estou com o coração na mão. Preciso ficar bem para cuidar dele. Vai ficar tudo bem", continuou.

Momentos depois, Isabel Veloso publicou um registro no hospital e confirmou que fará a cirurgia para retirar a pedra na vesícula. "Vou operar sexta", declarou a influenciadora digital.

Isabel Veloso revela que fará cirurgia - Reprodução/Instagram

Isabel Veloso revela se planeja ter mais filhos

Recentemente, Isabel Veloso separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a maternidade. A jovem é mãe do pequeno Arthur, de quase 2 meses de vida, fruto de seu casamento com Lucas Borbas.

Ao longo do bate-papo com os internautas, Isabel foi questionada se o casal possui planos de aumentar a família em breve. A influenciadora, então, explicou que, apesar de desejar ser mãe novamente, o tratamento contra o câncer a impede; confira detalhes!

