Influencer Isabel Veloso choca ao revelar tamanho do tumor

Em luta contra o câncer, a influencer Isabel Veloso conta qual é o tamanho atual do tumor em tórax e impressiona a todos

A influenciadora digital Isabel Veloso vive com o câncer há alguns anos e surpreendeu ao contar qual é o tamanho atual do tumor. Ela possui um tumor no tórax que está com 14 centímetros . Atualmente, a jovem faz tratamento com imunoterapia para tentar reduzir o tamanho da massa para poder passar por uma cirurgia na vesícula.

Isabel disse que teve crises de dor na vesícula e precisará ser operada, mas ainda não pode ir para o centro cirúrgico por causa do tamanho do tumor.

"Eu não posso tirar a minha vesícula agora. Primeiro que ela não está inflamada. Se eu não tiro ela, eu vou ter as crises de dor. Que é bem difícil. Mas eu ainda não posso tirar por causa do tamanho do tumor que eu tenho. Ele estava com 14 cm quando piorou o caso. Até eu começar a fazer o tratamento. Tenho que esperar diminuir”, disse ela.

E completou: "Eu vou fazer a segunda dose da imunoterapia e vou fazer uma tomografia. Se constar que diminuiu a massa, eu posso fazer a cirurgia. A massa é muito grande e está em cima do coração, no mediastino. Então, quando eu tomo anestesia geral, a massa relaxa. Foi por isso que eu quase morri na primeira cirurgia da minha vida. Eu tenho que esperar, infelizmente”.

Isabel Veloso esclarece demora para retomar tratamento contra o câncer

Há pouco tempo, Isabel Veloso deu novos detalhes sobre o seu estado de saúde e esclareceu, para o seus mais de três milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, o motivo da demora para voltar a tomar as medicações.

De acordo com a jovem, ela precisa de uma autorização judicial para conseguir o remédio que necessita. E ainda contou que entrou com processo para ter acesso ao medicamento antes mesmo do nascimento do filho, em dezembro de 2024, mas até agora não teve retorno. "É uma medicação extremamente cara, e eu não sou rica, não tenho condições de pagar meu tratamento", relatou. Confira!

