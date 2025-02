Isabel Veloso recebe alta hospitalar após retomada do tratamento contra o câncer

Boas notícias! Após internação devido à retomada do tratamento de câncer, Isabel Veloso recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 6

Nesta quinta-feira, 6, Isabel Veloso usou as redes sociais para contar aos fãs que recebeu alta hospitalar após retomar o tratamento contra o câncer. A influenciadora, que enfrenta um linfoma de Hodgkin, havia interrompido temporariamente o uso dos medicamentos devido à gravidez de Arthur.

Internada em uma clínica em Santa Catarina para dar continuidade ao tratamento, ela celebrou o retorno para casa e compartilhou um momento especial ao lado do filho recém-nascido. "Gente, já estou em casa. Tive alta hoje cedo", escreveu nos Stories do Instagram.

Na quarta-feira, 5, a esposa de Lucas Borbas deu mais detalhes sobre a internação. "Já fiz a medicação. Preciso ficar internada para garantir que ela não me dê reação igual a última... mas por enquanto sigo tranquila", explicou a influenciadora.

Ainda em seu perfil no Instagram, Isabel contou aos seguidores que, durante sua internação para receber a nova medicação, deixou o pequeno Arthur aos cuidados dos avós e tios.

Isabel Veloso dá entrada em hospital com urgência

Na última terça-feira, 4, Isabel Veloso deu entrada em um hospital após sentir dores e dificuldades para respirar. Em conversa com a 'Quem', Lucas Borbas contou detalhes do ocorrido e explicou como a companheira está atualmente. "Isabel foi encaminhada ontem com urgência ao hospital por conta de fortes dores entre o diafragma e estômago. Essa dor irradiava até o pulmão fazendo que a mesma ficasse sem respirar", disse.

Em seguida, Lucas Borbas explicou que Isabel Veloso ainda não tinha conseguido a liberação via judicial de uma medicação para retomar seu tratamento contra o câncer. "Por não liberarem o medicamento, o tumor da Isabel se expande rapidamente causando essas dores e asfixia", declarou o marido da influenciadora.

Recentemente, a influenciadora, que deu à luz Arthur em dezembro de 2024, contou aos seguidores que ainda não havia voltado com o tratamento para a doença devido a falta de aprovação do medicamento. "Já foi emitido laudo de emergência, só que infelizmente eu preciso da assinatura de uma juíza aqui da minha cidade para conseguir a medicação. E eu não consigo porque ela nem sequer olhou os papéis", contou.

