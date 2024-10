Vera Viel tem primeira consulta após cirurgia e revela como está: 'Firmes'

Após 13 dias de cirurgia de retirada de tumor raro e maligno na coxa, Vera Viel tem consulta com os médicos e compartilha seus resultados

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, de 49 anos, teve sua primeira consulta nesta quinta-feira, 24, após a cirurgia de retirada do tumor maligno e raro, o Sarcoma Sinovial, de sua coxa esquerda. Treze dias depois do procedimento, a famosa voltou para ser avaliada pela sua equipe de médicos.

Depois de passar por uma operação, que deveria durar três horas, mas foi até oito, a mãe das três filhas do apresentador da Record TV contou que sua recuperação está ótima antes de iniciar a segunda etapa do tramento com radioterapia.

"Hoje já retiramos os curativos, a cicatrização está ótima. Glória a Deus, que Ele seja louvado. Seguiremos firmes e fortes com o tratamento!", contou ela. "Primeira consulta pós cirurgia com essa equipe médica incrível que está cuidando de mim muita gratidão por todos vocês", postou foto com os médicos.

Ainda nos últimos dias, Rodrigo Faro mostrou como está a rotina em casa com a esposa operada. De muletas e de repouso, ele tem dado toda atenção a ela. Também na rede social, a famosa contou como descobriu que estava com o tumor na perna.

"Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir. Eu chutando nas aulas de muay thai. Foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo. O impacto formou um hematoma por dentro. O tumor já estava na minha coxa e as aulas acabaram ajudando para eu descobrir. Nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles, raríssimo”, disse ela e deu mais detalhes da descoberta.

Médico explica câncer raro de Vera Viel

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."

