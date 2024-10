Rodrigo Faro mostra rotina com Vera Viel: 'É bom poder cuidar do meu amor'

O apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais para mostrar a sua rotina de cuidados com a esposa, a modelo Vera Viel

A apresentadora e modelo Vera Viel está se recuperando da cirurgia que fez para retirar um Sarcoma Sinovial, tumor raro e maligno que estava localizado na coxa esquerda. Nesta quarta-feira, 23, o marido dela, o apresentador Rodrigo Faro, usou as redes sociais para mostrar a rotina de cuidados com a amada.

"Nossa rotina diária…Como é bom poder cuidar do meu amor", diz ele na legenda da publicação. No vídeo compartilhado no Instagram, ele diz: "Bora para os cuidados diários. Olha como ela está linda. Ela está com a meia de compressão para manter a circulação legal. E todo dia eu tenho que medir com oxímetro o dedão do pé dela, dar banho e ajudar. Então vamos lá", detalha o apresentador.

Em seguida, ele mede a oxigenação na ponta da perna da esposa. "Está ótimo. Parabéns. Tá tudo legal, meu amor", se alegrou. "Cuidados feitos. Tudo em ordem. Agora ela vai ficar repousando e eu vou trabalhar. A noite eu volto para dar banho", encerrou.

Vera Viel revela detalhes de como descobriu o câncer raro

Mais cedo, Vera Viel contou novos detalhes sobre a descoberta do tumor e revelou que foi investigar o que estava acontecendo ao perceber um hematoma com um nódulo em sua perna após as aulas de muay thai.

"Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir. Eu chutando nas aulas de muay thai. Foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo. O impacto formou um hematoma por dentro. O tumor já estava na minha coxa e as aulas acabaram ajudando para eu descobrir. Nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles, raríssimo”, disse ela.

E completou: "A minha recuperação está sendo ótima porque sempre treinei e isso ajuda muito. Vemos o agir de Deus quando eu me interesso do nada para fazer aula de muay thai. Foi apenas um mês de aula para eu sentir o nódulo. Minha massagista foi a primeira pessoa que percebeu o nódulo na minha coxa quando estávamos fazendo drenagem. E meu marido insistiu muito para que eu fizesse a ressonância. Deus usou todas essas pessoas para que eu descobrisse a tempo, com grandes chances de cura”.

