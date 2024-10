Vera Viel surpreende médicos com sua recuperação: 'Melhora'

Após quatro dias de cirurgia de retirada de tumor maligno e raro de sua perna, Vera Viel surpreende médicos com sua evolução; veja

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, atualizou seu estado de saúde na manhã desta terça-feira, 15, ao postar um texto em sua rede social dizendo que está surpreendendo os médicos com sua evolução após passar pela cirurgia de retirada do tumor raro e maligno de sua perna coxa esquerda.

Depois de comover ao revelar que teve uma experiência com Deus durante a operação, a famosa deixou os internautas felizes com a notícia de que está se recuperando muito bem. A mulher do apresentador da Record TV então encorajou com seu relato outras pessoas que também estão lutando contra uma doença.

"Bom dia, hoje a minha maior alegia é surpreender os médicos que me acompanham com a minha evolução e melhora a cada dia. Você que está passando por algum problema de saúde também pode ser curado, tenha fé e clame por Ele", escreveu a mãe das três filhas de Rodrigo Faro.

Vale lembrar que a herdeira mais nova de Vera Viel, Helena Viel Faro, apesar da pouca idade é influenciadora cristã e sempre compartilha suas reflexões da Bíblia. Nos últimos dias, a menina comoveu ao postar um vídeo sobre a cura de sua mãe ser seu presente de Dia das Crianças.

Vera Viel revela diagnóstico

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, revelou seu diagnóstico após alguns dias de angústia esperando o resultado de exames depois de encontrar um tumor em sua coxa. Na quinta-feira, 10, a famosa compartilhou um texto contando que estava com um tumor maligno e raro, antes de passar por cirurgia na última sexta-feira, 11.

A mãe das três filhas do comunicador da Record TV, primeiramente, agradeceu o carinho de todos e em seguida falou sobre a descoberta de um Sarcoma Sinovial. Vera Viel falou que iniciará o tratamento após retirá-lo em cirurgia.

Após um dia da retirada do tumor, ela celebrou seu aniversário de 49 anos no hospital. Rodrigo Faro comoveu ao mostrar como celebraram a data em família no local.