Vera Viel comove ao revelar conversa com Deus na cirurgia: ‘Foi sobrenatural’

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel está internada após remover tumor maligno e emociona ao falar de sua fé: ‘Tem as mãos de Deus o tempo todo’

A apresentadora e modelo Vera Viel, que é esposa de Rodrigo Faro, compartilhou uma mensagem sobre tudo que está vivendo em sua vida. Ela foi diagnosticada com um tumor maligno e raro na perna há poucos dias e passou por uma cirurgia apenas um dia antes do seu aniversário de 49 anos. Agora, ela segue internada em um hospital para se recuperar do procedimento.

Nesta segunda-feira, 14, Viel compartilhou uma mensagem nos stories do Instagram, na qual contou sobre uma conversa que teve com Deus durante sua cirurgia. Ela destacou a sua fé na cura. "Aconteceram muitas coisas em uma semana, da biópsia a cirurgia. Minha vida mudou completamente e eu estou aqui para agradecer primeiro a Deus e depois as milhares de mensagens e orações. O que eu estou vivendo é inexplicável, tem as mãos de Deus o tempo todo e foi Ele quem me segurou no colo no momento da cirurgia”, disse ela.

E completou: "Ele pediu para que eu descansasse enquanto os médicos arrancavam o tumor, ali naquele momento não havia dor, somente o cuidado e o amor Dele. Precisamos glorificá-lo. Ele me falou que a minha vida faria sentido a partir daquele momento. Disse que me daria vida e que não era a minha hora de ficar com Ele. Foi tudo sobrenatural, disse que o Rodrigo cuidava de mim aqui como Ele, que eu tenho muito o que viver com minhas filhas. Ele disse que o que era mais precioso para ele era a família. Por isso eu deveria voltar. Ele me deu vida”.

Por fim, ela disse: "Logo estarei em casa e vamos vencer essa batalha. A cirurgia foi um sucesso, obrigada aos médicos e todos aqui no hospital que estão cuidando de mim. Quero que todos saibam que quando temos Fé nós somos curados de qualquer enfermidade, a Fé cura”.

Atividade de Vera Viel para passar o tempo

A apresentadora e modelo Vera Viel, que é esposa do apresentador Rodrigo Faro, está internada em um hospital de São Paulo para se recuperar da cirurgia de remoção de um tumor maligno. Enquanto espera ter alta hospitalar, ela mostrou o que faz para passar o tempo no quarto.

Nos stories do Instagram, Faro flagrou a esposa colorindo um caderno de desenhos. “Estou pintando para passar o tempo. Olha que bonitinho, que fofura”, disse ela.

Vera Viel mostrou que entrou para a trend de colorir desenhos do personagem Bobbie Goods. Os desenhos deste personagem viralizaram nas redes sociais nos últimos tempos e viraram uma febre. Isso porque a moda é colorir os desenhos usando marcadores coloridos. Inclusive, Vera possui uma grande coleção de marcadores coloridos e um caderno com vários desenhos, que ela levou para o hospital para se distrair no tempo livre.