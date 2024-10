Vera Viel se prepara para enfrentar nova etapa da batalha contra câncer: ‘Cura’

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel inicia tratamento e se prepara para a próxima batalha após passar por cirurgia para remoção de tumor raro

Na manhã desta quarta-feira, 23, a modelo Vera Viel falou sobre os próximos passos de sua batalha contra o câncer. Em suas redes sociais, a esposa do apresentador Rodrigo Faro contou que está se recuperando depois de passar por uma cirurgia para remoção de um tumor e que deve dar início a nova etapa do tratamento em breve.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Vera, que foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno em sua coxa esquerda, explicou que já está fazendo sessões de fisioterapia. A modelo está se recuperando para poder iniciar a radioterapia e alcançar a ‘cura completa’, como ela declarou em sua publicação.

"Me recuperando aqui da cirurgia. Já comecei a fazer fisioterapia e em breve as sessões de radioterapia. Cura completa”, Vera legendou ao compartilhar um registro da fisioterapia em casa. Vale destacar que recentemente, a modelo e o apresentador conversaram sobre o difícil diagnóstico em entrevista a Roberto Cabrini no ‘Domingo Espetacular’.

Durante a conversa, a esposa de Faro afirmou que se sente curada e expressou sua gratidão pela transformação após o susto: “Eu preciso tanto das minhas pernas para cuidar das minhas filhas, para caminhar, para estar com elas. Tudo se tornou relevante. Eu mudei muito”, disse Vera, mãe de três filhos com o apresentador, Clara, Maria e Helena.

Vera Viel abre o coração sobre a perda do pai para o câncer:

Enquanto conversava com Roberto Cabrini, Vera contou como descobriu o nódulo, que posteriormente foi diagnosticado como um tumor maligno e raro, um sarcoma sinovial, em sua coxa esquerda: "Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim, acho que no começo do ano ele foi crescendo lentamente”, a modelo iniciou o relato.

Na sequência, Viel se emocionou ao revelar o medo que sentiu durante seus dias no hospital, especialmente ao se recordar da batalha de seu pai contra o câncer: "Eu não podia ficar também sendo forte o tempo todo. Não adianta eu querer ser forte. Eu chorei várias vezes sozinha, quando eu estava tomando banho”, ela contou

