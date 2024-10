Vera Viel comove ao relatar experiência com Deus: 'Foi exatamente assim'

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel relatou em suas redes sociais uma experiência que viveu durante a cirurgia para retirar um Sarcoma Sinovial

A apresentadora e modelo Vera Viel, que é esposa de Rodrigo Faro, usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira, 22, para contar mais sobre a experiência que viveu durante a cirurgia para retirar um Sarcoma Sinovial, tumor raro e maligno que estava localizado na coxa esquerda. Desde que realizou o procedimento, ela tem compartilhado relatos de sua experiência de fé.

"Foi exatamente assim que eu estive nos braços de Deus. Ele me pediu para que eu descansasse enquanto os médicos me operavam. Ele é tão lindo, Ele manda em tudo e lá não existe dor. Ele disse que a minha vida teria um novo sentido, que o Rodrigo cuida de mim como se fosse Ele aqui, que eu tinha muito o que viver ainda com as meninas e que Ele me daria Vida , muita Vida… Disse que a maior riqueza dele é a Família", iniciou o relato compartilhado no Instagram.

"Ele tem que ser Louvado, Ele é tão Adorável , Ele pediu para que eu não chorasse. Eu vou contar o que vivi sempre, pois eu vivi o Sobrenatural de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença tão rara Sarcoma Sinovial e Deus me permitiu descobrir logo no início, isso foi fundamental e a minha Fé me curou. Eu Clamei por Ele naquele momento. Seguirei firme e forte com o meu tratamento. Eu quero poder ajudar muitas pessoas com esse testemunho , porque quando você Crê na palavra de Deus não tem como dar errado", finalizou.

O diagnóstico de câncer de Vera Viel

No início do mês, Vera Viel explicou que descobriu um nódulo na perna e aguardava os resultados dos exames para saber do que se tratava. Dias depois, contou que foi diagnosticada com um tumor raro chamado Sarcoma Sinovial.

Após o diagnóstico, Vera passou por uma cirurgia para remover o tumor e recebeu alta do hospital na última quarta-feira, 16. Já neste domingo, 20, Rodrigo Faro completou 51 anos de vida e celebrou o novo ciclo com uma festa intimista ao lado da família.