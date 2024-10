Vera Viel abre o coração sobre a perda do pai para o câncer: 'É um medo'

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel relembra a perda do pai para o câncer e desabafa sobre medos durante sua batalha contra tumor maligno

No último domingo, 20, Rodrigo Faro e sua esposa, Vera Viel, compartilharam detalhes sobre a luta contra um tumor maligno que a modelo enfrentou recentemente, em entrevista a Roberto Cabrini no ‘Domingo Espetacular’, da Record. Durante a conversa, ela abriu o coração e contou que sentiu medo ao relembrar a dolorosa perda de seu pai para o câncer.

Enquanto conversava com Cabrini, Vera contou como descobriu o nódulo, que posteriormente foi diagnosticado como um tumor maligno e raro, um sarcoma sinovial, em sua coxa esquerda: "Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim, acho que no começo do ano ele foi crescendo lentamente”, a modelo iniciou o relato.

“Eu só descobri porque eu comecei a fazer as aulas e com o impacto do muay thai, que você chuta muito, com os chutes ele acabou estourando, virou um hematoma, que virou um nódulo, um coágulo que eu conseguia apalpar. E o Rodrigo começou a insistir para eu fazer uma ressonância", Vera contou como descobriu o tumor com a ajuda do marido.

Na sequência, Viel se emocionou ao revelar o medo que sentiu durante seus dias no hospital, especialmente ao se recordar da batalha de seu pai contra o câncer: "Eu não podia ficar também sendo forte o tempo todo. Não adianta eu querer ser forte. Eu chorei várias vezes sozinha, quando eu estava tomando banho”, ela contou.

“Eu não sabia o que que ia realmente acontecer. É um medo, porque é um uma doença que eu já perdi meu pai para essa doença. E é uma doença que muita gente hoje em dia está tendo e não tem como evitar, então você fica com medo", Vera abriu o coração e caiu no choro durante a entrevista ao relembrar o trauma com a doença na família.

Por fim, a esposa de Faro afirmou que se sente curada e expressou sua gratidão pela transformação após o susto: “Eu preciso tanto das minhas pernas para cuidar das minhas filhas, para caminhar, para estar com elas. Tudo se tornou relevante. Eu mudei muito”, disse Vera, mãe de três filhos com o apresentador, Clara, Maria e Helena.

Vale lembrar que Vera Viel revelou seu diagnóstico após alguns dias de angústia esperando o resultado de exames depois de encontrar um nódulo em sua coxa. Na quinta-feira, 10, a famosa compartilhou um texto contando que estava com um tumor maligno e raro, antes de passar por cirurgia na sexta-feira, 11. Na quinta-feira, 16, a esposa de Faro recebeu alta e retornou para casa.

Vera Viel revela como está em casa após cirurgia:

Vera Viel retornou para casa após passar pela cirurgia da retirada do tumor raro e maligno de sua coxa esquerda. Surpreendendo os médicos com sua recuperação, a famosa contou como está se sentindo. Prestes a começar a segunda etapa do tratamento, a modelo contou que está tendo ótimos dias ao lado do esposo, de suas três filhas, parentes e funcionários.