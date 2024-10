Vera Viel surpreende com foto após 14 dias de cirurgia de retirada de tumor

Após 14 dias de retirada de tumor de sua coxa, Vera Viel surpreende ao fazer foto em pé e com suas muletas no espelho de casa; veja

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, de 49 anos, mostrou como está se recuperando muito bem após 14 dias da cirurgia de retirada do tumor raro e maligno de sua coxa esquerda. Nesta sexta-feira, 25, a famosa fez uma foto em pé com suas muletas e comoveu com seu desenvolvimento.

Após ter passado por uma operação de oito horas e que pensavam que seriam apenas três, a mulher do apresentador da Record TV provou qua sua fé está ajudando muito no processo. Depois de postar um versículo da Bíblia, ela publicou o clique feito no espelho.

Usando um look monocromático confortável e estiloso, Vera Viel fez o clique para mostrar aos seguidores que está bem antes de iniciar a segunda etapa do tratamento, que consistirá em radioterapia.

Ainda nesta quinta-feira, 25, a esposa de Rodrigo Faro teve sua primeira consulta após a cirurgia e contou o que foi feito. "Hoje já retiramos os curativos, a cicatrização está ótima. Glória a Deus, que Ele seja louvado. Seguiremos firmes e fortes com o tratamento!", escreveu.

Médico explica câncer raro de Vera Viel

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."

