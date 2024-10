Vera Viel revela perigo se não tivesse diagnóstico precoce: 'Metástases'

Após descobrir tumor raro e maligno em diagnóstico precoce, Vera Viel revela perigo se não tivesse se atentado aos sinais de seu corpo; veja

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, falou mais uma vez sobre a importância de ter tido uma diagnóstico precoce. Após quase 15 dias de ter tirado o tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, em sua coxa esquerda, a famosa voltou a compartilhar sobre ter feito a descoberta de início.

Após postar uma foto em pé e com suas muletas, a mulher do comunicador da Record TV contou que, se não tivesse tido sinais logo de início e procurado médicos para realizar exames, ela poderia ter desenvolvido a doença por outras partes do corpo, o que seria mais perigoso e difícil de tratar.

"O diagnóstico precoce foi muito importante, se o tumor tivesse maior, a chance de estar com metástases seria enorme, por isso sempre preste atenção em qualquer coisa diferente no seu corpo", alertou os internautas para ficarem atentos.

Para quem não sabe, Vera Viel notou o tumor após iniciar aulas de muay thai e Rodrigo Faro insistir que procurasse um médico para ver o que seria o "machucado" na perna. "Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir. Eu chutando nas aulas de muay thai. Foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo. O impacto formou um hematoma por dentro. O tumor já estava na minha coxa e as aulas acabaram ajudando para eu descobrir. Nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles, raríssimo”, disse ela e deu mais detalhes de como foi atrás.

Médico explica câncer raro de Vera Viel

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."

