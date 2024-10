Vera Viel recebe apoio de famosos após revelar diagnóstico de câncer raro

Esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel recebeu diagnóstico de sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno

Esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel revelou publicamente nesta quinta-feira, 10, que foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tumor maligno e raro em sua coxa. Por meio de suas redes sociais, a famosa agradeceu o carinho dos internautas e explicou que iniciará o tratamento logo após realizar a cirurgia para retirada.

Na publicação, diversos amigos famosos deixaram comentários carinhosos em apoio à Vera. Rodrigo Faro foi um dos primeiros a destacar que estará ao lado da companheira durante a batalha contra o câncer.

"Eu vou estar ao seu lado, segurando sua mão a cada segundo... Vamos passar por essa batalha juntos com a graça de Deus", escreveu o apresentador da Record TV. Eliana também deixou uma mensagem em solidariedade à modelo. "Vera querida, que Deus te abençoe imensamente neste momento", declarou a loira.

++ Sarcoma Sinovial: o que é o tumor raro de Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro

"Vera, conte com as orações de nossa família….", disse Flavia Camargo, esposa do cantor Luciano Camargo. "Em oração. Se precisar e quiser vou ao hospital orar com vc. Me chama. Não esqueça de Jesus Verinha", comentou a jornalista Carla Cecato.

A descoberta do nódulo de Vera Viel foi compartilhada primeiramente por Rodrigo Faro na noite de sexta-feira, 4, através de um vídeo publicado em sua conta no Instagram. Na ocasião, a esposa do apresentador estava no hospital.

O casal seguiu até a unidade de saúde assim que Vera notou um nódulo em sua perna. "Resumindo, há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus", declarou a modelo.

Famosos prestam apoio à Vera Viel - Reprodução / Instagram

Rodrigo Faro se pronuncia sobre diagnóstico de câncer de Vera Viel

Na manhã desta quinta-feira, 10, Rodrigo Faro se pronunciou sobre o diagnóstico de câncer raro e maligno de sua esposa, Vera Viel. Em suas redes sociais, o apresentador demonstrou seu apoio e reafirmou que está preparado para enfrentar essa batalha ao lado da modelo, com quem é casado há 21 anos e tem três filhas, Clara, Helena e Maria; confira mais detalhes!