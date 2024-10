Rodrigo Faro se pronuncia sobre o diagnóstico de câncer raro de Vera Viel: ‘Batalha’

Rodrigo Faro se manifesta e presta apoio após revelar o difícil diagnóstico de câncer raro e maligno de sua esposa, Vera Viel

Na manhã desta quinta-feira, 10, Rodrigo Faro se pronunciou sobre o diagnóstico de câncer raro e maligno de sua esposa, Vera Viel. Em suas redes sociais, o apresentador demonstrou seu apoio e reafirmou que está preparado para enfrentar essa batalha ao lado da modelo, com quem é casado há 21 anos e tem três filhas, Clara, Helena e Maria.

Para quem não acompanhou, Vera Viel foi hospitalizada há quase uma semana após descobrir um nódulo em sua coxa esquerda. Prestes a passar por uma cirurgia para remoção da região inchada e iniciar o tratamento, a modelo compartilhou novos detalhes sobre sua condição e dividiu o diagnóstico com os seguidores do Instagram.

Agora, Vera revelou que o nódulo, na verdade, é um sarcoma sinovial, um tipo raro de tumor maligno. Nos comentários da publicação, Faro reafirmou seu apoio à esposa em meio a esse momento difícil e fez questão de expressar sua solidariedade: “Eu vou estar ao seu lado, segurando sua mão a cada segundo”, iniciou o apresentador.

“Vamos passar por essa batalha juntos com a graça de Deus”, Rodrigo completou. Vale lembrar que o comunicador já havia compartilhado um desabafo sobre o diagnóstico da esposa anteriormente. No feed do Instagram, o apresentador da Record TV postou uma foto ao lado da amada e pediu proteção a Deus para que eles consigam enfrentar essa situação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

"Que Deus nos proteja nessa batalha que temos pela frente… Tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite, é necessário", escreveu o artista, sem revelar se eles já tinham recebido os resultados dos exames. Agora, Vera divide seu diagnóstico de câncer e conta com o apoio de Rodrigo para enfrentar a batalha contra a doença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

O diagnóstico de Vera Viel:

No dia 4 de outubro, Vera Viel falou sobre a descoberta do nódulo na perna. "Há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus”, disse.

“Estamos aqui em oração, se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder", explicou a modelo, que dividiu o diagnóstico dias depois: "Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início”, contou.

“Deus usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha!", escreveu a esposa de Rodrigo Faro ao compartilhar seu diagnóstico em seu perfil no Instagram.