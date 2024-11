Vera Viel: Radioterapia é adiada. Saiba o motivo

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel explicou o motivo para os médicos mudarem a data de início do tratamento de radioterapia contra o câncer

A apresentadora Vera Viel, que é esposa de Rodrigo Faro, contou que o início de seu tratamento de radioterapia foi adiado. Nesta sexta-feira, 1º, ela surgiu nos stories do Instagram para revelar a decisão dos seus médicos para o próximo passo do seu tratamento em busca da cura contra o câncer.

A morena disse que iria começar as sessões de radioterapia na próxima segunda-feira, 4, mas os médicos adiaram o início para o dia 11 de novembro. Isso porque os profissionais querem que as cicatrizes dela estejam totalmente cicatrizadas quando o próximo passo se iniciar.

"No final de semana, eu vou para a fazenda descansar um pouquinho e sair um pouco de casa. Apesar de ainda estar me recuperando da cirurgia, graças a Deus está tudo bem. Eu ia começar a radioterapia na segunda. Mas os médicos conversaram e acharam melhor começar no dia 11, que é quando faz um mês da cirurgia para estar bem cicatrizado. Mais uma semana que vou esperar para depois começar o tratamento com a radioterapia”, disse ela. A previsão é que ela faça 30 sessões de radioterapia.

Vera Viel removeu um tumor maligno da coxa, chamado de sarcoma sinovial. Ela descobriu o tumor por causa de um nódulo que apareceu em sua perna. Depois da biópsia, ela recebeu a notícia de que era maligno e passou por uma cirurgia para removê-lo. Agora, a apresentadora refletiu sobre o impacto de tudo o que viveu. "Foram momento difíceis, mas que eu encarei com muita força, fé, desde o começo, desde que descobri tudo. Eu tenho só que agradecer muito a Deus. Foi um mês avassalador, que passou rápido, mas com tanto aprendizado. A minha fé aumentou ainda mais e eu tenho certeza de que estou curada”, contou.

As cicatrizes de Vera Viel

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, mostrou nesta quarta-feira, 30, como estão as cicatrizes em suas pernas. Após quase 20 dias da cirurgia de retirada do tumor maligno e raro, denominado como Sarcoma Sinovial, de sua perna esquerda, a modelo exibiu a recuperação de suas marcas.

Com um corte em cada perna, por ter feito enxerto de uma para a outra, a apresentadora compartilhou que está com uma boa recuperação. Ainda usando muletas, Vera Viel postou o registro exibindo os "riscos" e a região inferior com uma meia de compressão.

"Tenho duas cicatrizes porque foi feito um exerto de veias de uma perna para a outra", escreveu sobre o que foi feito após a retirada do tumor. É bom lembrar que ela contou que a previsão da cirurgia era de três horas, mas durou oito.

