Grávida, Graciele Lacerda manda recado para Zezé Di Camargo: 'Obrigada'

Casada com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda mandou um recado para o sertanejo e elogiou o desempenho do amado como pai

A influenciadora digital Graciele Lacerda não esconde a felicidade desde que descobriu que seria mamãe! Casada com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, ela está à espera de Clara, primeira filha do casal. E nesta sexta-feira, 01, ela mandou um recado para o sertanejo e elogiou o desempenho do amado como pai.

"Parei aqui para falar um pouquinho sobre essa pessoa, Mirosmar José de Camargo, Zezé Di Camargo. Queria que todo mundo pudesse conhecer a pessoa incrível que ele é, ser humano maravilhoso, coração maior do mundo que está pronto para ajudar a todos", iniciou ela em um vídeo enviado ao programa Encontro, da Globo.

"O tanto que admiro ele como homem, como profissional, como pai. Faz de tudo para estar presente. Mesmo não estando presente, ele liga, manda mensagem, se preocupa, tenta ajudar no que ele pode, nunca deixa faltar nada. Admiro muito ele por isso", enfatizou Graciele.

"Agora, a gente está vivendo um momento muito especial. Amor, obrigada por você ser quem você é. Que a Clarinha venha para fortalecer a nossa amizade, nosso companheirismo. Deus está dando a oportunidade da gente presenciar esse momento lindo. Obrigada por estar comigo sempre, te amo ", encerrou a esposa do sertanejo.

Graciele Lacerda treina para maternidade em aula de cuidados com o bebê

Na tarde da última quarta-feira, 30, a influenciadora digital contou que treinou algumas técnicas para dar banho, usar o carrinho de bebê e também amamentar a pequena Clara. De olho em todos os detalhes para a chegada da primeira filha, Graciele visitou uma das lojas onde montou o enxoval de Clara e aproveitou para uma aula prática de cuidados com o bebê.

"Estou encantada! É tanta coisa, tanta informação, mas é tão legal quando você aprende. Claro que depois eu vou me acostumando e aprendendo mais. É tudo muito novidade para mim, mas é muito legal esse mundo da maternidade. Tem tanta coisa que mudou e evoluiu desde a nossa época”, Graciele falou sobre sua preparação.