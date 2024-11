Mulher que comprou casa de Matthew Perry revela planos: 'Mal posso esperar'

A casa do ator Matthew Perry foi vendida por aproximadamente R$ 48 milhões. E a nova proprietária falou sobre os planos para a mansão

A casa onde o ator Matthew Perry faleceu em 28 de outubro do ano passado foi vendida por aproximadamente R$ 48 milhões em Los Angeles, nos Estados Unidos. E a nova proprietária do imóvel é Anita Verma-Lallian, uma incorporadora imobiliária e produtora de cinema de Scottsdale, Arizona. Nesta quinta-feira, 31, ela fez uma publicação no Instagram contando que pretende honrar o legado do artsita e manter alguns elementos do local.

No texto, ela contou que se apaixonou pela propriedade assim que entrou no local, em especial pela vista para o Oceano Pacífico. "Sabíamos que era "a tal" e decidimos escrever uma oferta sobre ele imediatamente".

"Como uma empresária do ramo imobiliário, acredito que toda propriedade tem uma história que nós podemos ou não saber a respeito. Toda casa carrega a energia que o dono leva para ela. Sou hinduísta e é um costume meu abençoar toda casa nova que compro", explicou ela, que levou um sacerdote para realizar uma cerimônia na propriedade.

"Decidimos honrar os aspectos positivos do proprietário anterior, seu imenso talento e toda alegria que ele levou a tantas pessoas. A decisão de comprar a casa não tem qualquer relação com o antigo dono, foi apenas pelo nosso amor por ela", completou Anita.

Em seguida, falou sobre os planos para a propriedade. "Planejamos manter alguns dos elementos de design. O logotipo do Batman na piscina definitivamente vai ficar. É um pedaço do paraíso cheio de luz e a casa de férias perfeita para nós. Mal posso esperar para criar novas memórias nele", encerrou.

Com 325 metros quadrados, a casa foi construída em 1965 e está localizada no bairro Pacific Palisades, em Los Angeles. Matthew Perry adquiriu a propriedade em 2020 por US$ 6 milhões (cerca de R$ 34 milhões) através de um fundo, e realizou reformas, incluindo a construção de uma piscina. Fã de Batman, ele costumava compartilhar nas redes sociais fotos da decoração temática, como um sinal de morcego iluminado com LED vermelho no fundo da piscina.

Veja a publicação: