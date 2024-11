Sthefany Brito celebra aniversário do filho com parabéns e bolo: 'Paixão'

A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais para compartilhar detalhes da comemoração do aniversário do filho mais velho, Antonio Enrico

A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 01, para compartilhar detalhes da comemoração do aniversário do filho mais velho, Antonio Enrico, que está completando quatro anos. Nos stories do Instagram, a artista mostrou que ela e o marido, o empresário Igor Raschkovsky, acordaram o herdeiro com uma surpresa esepcial.

Na noite desta quinta-feira, 31, a atriz mostrou os balões prontos. "Tudo pronto para quando meu menino grande acordar com 4 anos! E ainda vai ganhar café na cama com direito a bolo", escreveu.

Já pela manhã, mostrou o momento que acendeu a vela. "A realidade antes do parabéns. Eu preocupada com o fogo da vela e os dois se olhando apaixonados", disse Sthefany, que mostrou o filho caçula, Vicenzo, de 1 mês, olhando para o pai.

Stories de Sthefany Brito (Reproduçãp/Instagram)

Sthefany Brito se emociona ao falar do filho mais velho

Na última segunda-feira, 28, Sthefany Brito compartilhou uma reflexão sobre a maternidade. Nos stories do Instagram, a artista falou sobre a emoção de ver o filho mais velho, Antonio Enrico, se aproximando de seu quarto aniversário.

"4 anos juntos e já vai me dar vontade de chorar, porque essa é semana o aniversário dele, na sexta-feira ele faz 4 anos, e começo a ficar saudosa vendo fotos dele quando era pequenininho. É um show de alegria, de gratidão de vê-lo crescer com os desafios dele, cada vez mais superando os medos dele e ver como ele está lindo e saudável, gente...", ela iniciou.

"Ele vai fazer 4 anos sexta-feira e é impossível parar de relembrar tudo até agora, como ele está crescendo, como está entendendo muito mais as coisas, como tem encarado muito melhor algumas coisas como desafio do colégio -- até hoje, de vez, em quando é muito difícil --, vê-lo descobrindo o mundo... nossa senhora, é muita benção, é um presente de Deus. E agora, com o irmão na vida dele, é o primeiro aniversário com irmão, e gente... eu vou parar. Não dá mais para mim não. Enfim, sexta-feira meu bebezão faz 4 anos", encerrou.

